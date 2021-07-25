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王霜獨中4球 女足戰平尚比亞 但出線希望渺茫

中國新聞組／北京25日電
王霜攻入4球，但中國女足仍然未開勝利之門。（路透）
王霜攻入4球，但中國女足仍然未開勝利之門。（路透）

中國女足24日在東京奧運會女足小組賽次輪比賽中，以4比4戰平尚比亞(贊比亞)隊。兩場小組賽后僅積1分，27日將迎戰小組賽最後一個對手世界杯亞軍荷蘭隊，只有取勝才有出線希望。

新浪體育報導，開場後，中國隊收穫夢幻開局，第5分鐘，張馨左路傳中，王霜禁區內得球後低射破門，打入中國女足在本屆奧運會上的首個進球。

儘管尚比亞隊此後利用中國隊的防守失誤在第15分鐘將比分追平，但王霜在第21分鐘和第23分鐘連入兩球，上演「帽子戲法」的同時，幫助中國隊取得兩球優勢。不過，半場結束前，上賽季女超聯賽頭號射手、尚比亞隊長班達罰入點球，將比分追至2比3。

易邊再戰，班達展現出了超強的個人能力，第46分鐘，她長途奔襲後低射破門，第68分鐘，她再次利用速度優勢攻入一球，4比3，贊比亞隊將比分反超。

第82分鐘，尚比亞女足防守時在禁區內手球，王霜頂住壓力罰入點球，將比分追平。比賽最後時刻，中後衛李晴瞳戰術犯規被紅牌罰下，最終，10人中國隊4比4與讚比亞隊握手言和。

賽后發布會上，主帥賈秀全表示比賽又正常又出人意料。球員很拚很盡力，「沒有完成預定目標，自己負責，和球員無關」。

只是，球迷對於賈秀全的表態並不滿意，認為本次女足的陣容選擇不當。賽前尚比亞隊長班達也曾在微博質疑賈秀全對中國女足的陣容選擇。

中國女足主教練賈秀全。(新華社)
中國女足主教練賈秀全。(新華社)

中國 東京奧運 微博

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