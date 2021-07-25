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快倒公司5000萬賑災 網友狂消費：把窮公司捐的補回來

中國新聞組／北京25日電
鴻星爾克總裁吳榮照（左）出現直播間多謝網友支持。(淘寶直播截圖)
鴻星爾克總裁吳榮照（左）出現直播間多謝網友支持。(淘寶直播截圖)

河南暴雨成災，多方紛紛捐助款項及物資馳援。連年虧損，被戲稱「快倒閉了」的國產運動品牌鴻星爾克，因豪捐5000萬元物資，重獲關注、登上微博熱搜，23日鴻星爾克的網路直播間銷售額更是超過2100萬元。

綜合媒體報導，鴻星爾克官方微博21日宣布向河南災區捐助5000萬元物資，引發廣泛關注，有網民表示，「娘嘞，感覺你都要倒閉了，還捐這麼多」。「我們要把這家窮公司給河南捐的5000萬找補回來！」有部分網友立志不能讓其吃虧。

亦有網民發現鴻星爾克的官方微博甚至都未開通會員，於是自發為其增值成為會員。截至23日，鴻星爾克的微博會員已經被開通約119年，直到2140年，鴻星爾克還表示要「立志成為百年品牌，不然對不起網友送的會員。」

報導指出，通過飛瓜數據發現，在過去一周內，鴻星爾克僅在抖音的直播就已實現超過7700萬元的銷售額，網友的目標已經達成，但熱情仍然沒有消減。

在鴻星爾克暴紅以後，網友們創作的段子也滿天飛，其中包括真實發生過的片段。有網友高喊「我要買到你們的縫紉機都冒煙」，也有網友在主播強調「理性消費」時回侃「我要野性消費」。

來源：YouTube

不僅如此，鴻星爾克在各大平台的產品都被網友們買到斷貨斷碼。其在淘寶、抖音等平台的直播也受到了網友的熱捧。7月15至21日，在淘寶直播平台，鴻星爾克官方旗艦店直播間的每日觀看人次均不到1萬，而在7月23日，觀看人次達到882.6萬。

鴻星爾克的總裁吳榮照也在直播間說，「我感受到大家的熱情和溫暖，很感動……建議大家在這個直播間理性消費。」。

飛瓜數據顯示，在7月17至23日，鴻星爾克在抖音的官方賬號直播實現了7749.5萬元的銷售額，粉絲增量為358.6萬，一度登上帶貨播主榜/總榜/日榜的第1名。

鴻星爾克成立於2000年，曾有中國網球服飾類第一品牌的美譽，以體育用品起家，在全球門市數量一度成長到7000家。惟近年受到國際品牌和安踏、李寧等本土品牌競爭，轉趨下坡。在2011年2月，鴻星爾克因財務造假 ，被迫停牌，直至今日仍未開放交易，2020年淨利潤虧損了高達2.2億元人民幣。

微博 河南 抖音

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