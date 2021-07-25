騰訊音樂涉壟斷 官令放棄獨家音樂版權 頂格罰款50萬

騰訊再度遭中國官方反壟斷裁處。(路透)

騰訊在線上娛樂平台上一家獨大，今年再出手收購中國 音樂集團終於埋下導火線，在「反壟斷」執法下，中國國家市場監管總局昨天責令騰訊解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式等，恢復市場競爭狀態。

這是中國「反壟斷法」實施以來，對違法實施「經營者集中」裁決處分的第一案。官方行政處罰除頂格罰款人民幣50萬元外，還限期30日內整改。

騰訊第一時間回應：將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

官方調查表明，騰訊和中國音樂集團在網路平台的獨家曲庫資源分別占有30%和40%，合併集中後將超過80%，將更有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求更優於競爭對手的交易條件，也恐透過支付高額預付金等版權付費模式，提高市場進入壁壘，這對相關市場將具有排除、限制競爭效果。因此，根據反壟斷法第48條、「經營者集中審查暫行規定」第57條，作出行政處罰決定。同時，要求騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況。

國務院 反壟斷委員會專家諮詢組成員、中國人民大學法學院教授孟雁北認為，市場監管總局這次對騰訊出手，打破獨家版權和停止高額預付金的版權費用支付方式，終止最惠國待遇條款，重塑市場競爭格局，正是彰顯「反壟斷」執法機搆維護平台經濟領域公平競爭的態度和決心，具有重要的指標意義。

孟雁北指出，騰訊透過獨家版權代理，對其他競爭性平台形成了一定程度的「原料（指版權音樂）」封鎖，對新進入平台要獲取正版音樂內容提高了成本，形同築起市場進入壁壘。

據了解，騰訊音樂主要透過付費音樂、內容訂閱及廣告盈利。騰訊音樂與全球幾家大唱片公司協議拿到獨家版權後，再將內容轉賣給規模較小的競爭對手。新華網報導，同行表示，騰訊音樂將大部分成本轉嫁給競爭對手，與直接從唱片公司獲得內容授權相比，從騰訊音樂獲得歌曲授權的價格可能要貴一倍。