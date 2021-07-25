我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

騰訊音樂涉壟斷 官令放棄獨家音樂版權 頂格罰款50萬

記者戴瑞芬／綜合報導
騰訊再度遭中國官方反壟斷裁處。(路透)
騰訊再度遭中國官方反壟斷裁處。(路透)

騰訊在線上娛樂平台上一家獨大，今年再出手收購中國音樂集團終於埋下導火線，在「反壟斷」執法下，中國國家市場監管總局昨天責令騰訊解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式等，恢復市場競爭狀態。

這是中國「反壟斷法」實施以來，對違法實施「經營者集中」裁決處分的第一案。官方行政處罰除頂格罰款人民幣50萬元外，還限期30日內整改。

騰訊第一時間回應：將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

官方調查表明，騰訊和中國音樂集團在網路平台的獨家曲庫資源分別占有30%和40%，合併集中後將超過80%，將更有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求更優於競爭對手的交易條件，也恐透過支付高額預付金等版權付費模式，提高市場進入壁壘，這對相關市場將具有排除、限制競爭效果。因此，根據反壟斷法第48條、「經營者集中審查暫行規定」第57條，作出行政處罰決定。同時，要求騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況。

國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員、中國人民大學法學院教授孟雁北認為，市場監管總局這次對騰訊出手，打破獨家版權和停止高額預付金的版權費用支付方式，終止最惠國待遇條款，重塑市場競爭格局，正是彰顯「反壟斷」執法機搆維護平台經濟領域公平競爭的態度和決心，具有重要的指標意義。

孟雁北指出，騰訊透過獨家版權代理，對其他競爭性平台形成了一定程度的「原料（指版權音樂）」封鎖，對新進入平台要獲取正版音樂內容提高了成本，形同築起市場進入壁壘。

據了解，騰訊音樂主要透過付費音樂、內容訂閱及廣告盈利。騰訊音樂與全球幾家大唱片公司協議拿到獨家版權後，再將內容轉賣給規模較小的競爭對手。新華網報導，同行表示，騰訊音樂將大部分成本轉嫁給競爭對手，與直接從唱片公司獲得內容授權相比，從騰訊音樂獲得歌曲授權的價格可能要貴一倍。

中國 國務院

上一則

快倒公司5000萬賑災 網友狂消費：把窮公司捐的補回來

下一則

5分鐘灌滿30萬噸雨水 鄭州車主棄車攀管逃出京廣隧道

延伸閱讀

騰訊切中華隊進場畫面 中國隊也被切掉 網友氣炸

騰訊切中華隊進場畫面 中國隊也被切掉 網友氣炸
騰訊再遭中國懲處 依反壟斷法解除「獨家音樂版權」

騰訊再遭中國懲處 依反壟斷法解除「獨家音樂版權」
騰訊出資12億美元 收購英國知名遊戲公司

騰訊出資12億美元 收購英國知名遊戲公司
騰訊以12.6億美元 收購英國知名遊戲工作室

騰訊以12.6億美元 收購英國知名遊戲工作室

熱門新聞

寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）