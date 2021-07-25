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「最大一次體制改革」 孔子學院引入外部夥伴升級

中國新聞組／北京25日電
中國國際中文教育基金會理事長楊衛與新建孔院和捐贈機構代表合影。(取材自中新網)
中國國際中文教育基金會理事長楊衛與新建孔院和捐贈機構代表合影。(取材自中新網)

孔子學院和孔子課堂遍布全球五大洲158個國家和地區，中國國際中文教育基金會正式授權新建4所孔子學院、授權3所孔子課堂「升級」更名為孔子學院，並引入外部夥伴資源，孔子學院的管理、運營模式轉型升級。

中新網報導，中國國際中文教育基金會進行品牌運營、中外合作機構作為辦學主體、外部合作夥伴提供資源支持，如今的「孔子學院發展生態圈」已經形成三足鼎立格局，這是自2004年建立以來，孔子學院最大的一次體制機制改革。目前已有16家單位捐助善款物資支持孔子學院運作，募資總額超過6500萬元人民幣。

據報導，理事長楊衛指出，作為中外語言文化交流的窗口和橋樑，孔子學院的大門不會關閉，國際中文教育的大門也不會關閉。

瀋陽師範大學校長郝德永說，孔子學院的教學體將發生根本性改變，教學任務更重、標準更高，尤其是在課程建設、教材建設和一些特色項目建設方面，需要學校自主設計、自主規畫。學院也要建設一支高素質、專業化的管理隊伍，要在如何辦出優勢、辦出特色上進行深度思考。

報導指出，除了新建孔子學院，已有的孔子課堂更名為孔子學院也需得到中國國際中文教育基金會的授權。黑龍江教師發展學院副院長楊春指出，從獨立的孔子課堂「升級」為孔子學院，是對中外雙方合作、教育管理和教學質量的肯定。

中國國際中文教育基金會近期授權3所孔子課堂更名為孔子學院，其中即包括吉林省對外漢語教學培訓中心與韓國大教集團攜手設立的「彩虹孔子課堂」。不同於中外高校間的合作模式，這是目前唯一一家與外國企業共同舉辦的孔子學院，資金由合作企業支持。

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