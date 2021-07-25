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中嚴管補教業 令「非營利化」 國際投資後果難料

編譯任中原／綜合報導
中國當局傳出準備對私營補教與網路教學業實施最強力的壓制，包括好未來教育集團、高途在線等個股，23日在美國股市全面重挫。( 美聯社)
中國當局傳出準備對私營補教與網路教學業實施最強力的壓制，包括好未來教育集團、高途在線等個股，23日在美國股市全面重挫。( 美聯社)

由於中國當局準備對市場規模高達1000億美元的私營補教與網路教學業實施最強力的壓制，新東方學校、好未來教育集團、高途在線、新東方在線科技等陸股23日全面重挫。全球投資者也憂心忡忡，因為包括老虎全球管理公司及新加坡淡馬錫等各大投資機構，可能必須大舉減碼這一類部位，甚至在沉重賣壓下蒙受重損。

中國24日正式對從事學校課程提供補教服務的業者出手，要求這些業者「非營利化」，勢必使介入此一產業的私募與創投資金損失不貲。此消息23日便已傳出，因此在美國上市的相關個股全面重挫。

根據規定，相關業者不得上市融資，使這些產業的支持者無法將投入的資金套出。外資也不得介入此一部門，使淡馬錫、新加坡政府投資、華平投資與軟銀願景基金等投入此一產業的大咖後果難料。

基於中國民眾對此一產業強烈不滿，認為過度的補教課程折磨年輕一代學子，且昂貴的費用加重父母負擔，因而使政府採取全國性的彈壓行動。補教業一度被認為是萬無一失的領域，現在也被認為是提升生育率任務的一大障礙。

補教與網路教學一度是中國成長最快的產業，現在卻可能豬羊變色。業者之前預估到2024年時，年營收將達人民幣4910億元（約合760億美元），使好未來、高途等個股成為市場的寵兒，也養大了猿輔導在線教育、作業幫App等新創企業。

當局此舉被市場認為是廣泛打壓網路公司快速成長行動的一環。今年初以來，這些類股的投資人已損失逾千億美元，範圍涵蓋金融科技、叫車服務、雜貨購買及食品快遞等行業。

網路平台業者由於大量搜集數據，使政府對民眾隱私與國家安全產生顧慮，因而受到嚴格的監視。

單單是教育領域的網路平台，就可能蒙受重大損失。去年一年網路教學平台便吸吸了人民幣1030億元的資金，其中五大業者占80%。在私募基金支持的新創企業中，以猿輔導公司最大，總市值達170億美元；作業幫公司2018年集資30億美元，火花思維公司今年集資15億美元。三家公司總集資額達70億美元。

新法規的最終內容還不確定，許多人士相信當局不會摧毀此一就業人數眾多的產業。投資機構近月來已經減碼教育科技類股，同時也伺機逢低重新布局。

投資 中國 教育

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