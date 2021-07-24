腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

東京奧運 會開幕，中國 此次派出了777名運動員組成的奧運會代表團。前不久中國女子水球隊長熊敦瀚在社交媒體上發布一組備戰的自拍照，意外走紅網路。

來源：YouTube

搜狐號「一個體育黑」報導，熊敦瀚出生於1998年11月，還不滿23歲，在水球場上打的是中鋒的位置，2013年代表中國青年隊獲得亞洲水球青年錦標賽冠軍，2014年獲世界女子水球聯賽第四名。2018年與2020年，熊敦瀚被評選為中國女子水球聯賽的MVP，正是因此好成績，本次熊敦瀚也被任命為中國女子水球奧運代表隊隊長。

很多網友熟悉熊敦瀚並非是從她的運動成績開始，而是從她顏值和大長腿。和許多女孩子一樣，熊敦瀚也非常喜歡在社交媒體上曬自拍，這次就是因為自己的自拍照而走紅的。

報導說，熊敦瀚的身高是1米78，體重75公斤，除了顏值高之外，熊敦瀚的腿還很長，十分符合大多數網友的審美。

不過也有很多網友質疑熊敦瀚的自拍照是P出來的，她的鼻梁上明顯有一顆痣，但在熊敦瀚發布的照片中，這顆痣有時在左邊，有時在右邊。另外還有很多照片確實有明顯修圖痕跡，似乎都不太像是同一個人。

針對網友質疑，熊敦瀚大方地在社交媒體上回覆網友：「體育是我的職業，努力是我的職責，愛美是女孩子的天性！我還非常喜歡美顏相機，建議電視台轉播的時候，給我猙獰的臉上P個迷人的微笑。」

據報導，中國女子水球隊成立於2004年，曾三次獲亞運會冠軍、一次獲世界杯季軍、一次獲世錦賽亞軍，2013年的國際泳聯水球聯賽上，中國女子水球隊獲得成立以來第一個世界冠軍。從隊伍組建開始到奪得冠軍，中國女子水球隊只用了九年的時間。

2012年倫敦奧運會，中國女子水球隊打進四分之一決賽，常規時間與澳洲隊戰平，最終點球大戰遺憾輸給對手，最終獲得第五名的成績。2016年的里約奧運會中，中國女子水球隊表現不佳，只拿到第七名。

如今的東京奧運會，中國女子水球隊重新起航，此次共有13名運動員入選大名單，她們與美國 隊、俄羅斯隊、匈牙利隊、日本隊一起分在B組。