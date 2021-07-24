習近平搭乘「最難建鐵路」拉林段抵達拉薩

國家主席習近平上任後首次赴西藏考察，期間他了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，有「世紀工程」之稱的川藏鐵路有望提速。(新華社)

習近平 上任國家主席後首次赴西藏考察，他在林芝了解川藏鐵路總體規劃及建設運營情況，之後專程搭乘上月開通的拉林鐵路前往拉薩。拉林鐵路讓拉薩至林芝路程3小時29分可達，讓這條號稱「最難建的鐵路」川藏鐵路有望提速。

新華社報導，川藏鐵路被列入公布的「中共 中央關於十四五規劃和2035遠景計劃的建議」。這一鐵路由雅安連接林芝，為國家一級雙線鐵路，全長1011公里，設計時速120公里至200公里，預期2026年完工。

川藏鐵路集合了多種極端地理環境和氣候特徵，跨14條大江大河、21座4000米以上的雪山，被稱為「最難建的鐵路」。

6月25日開通的拉林段鐵路歷時6年修建。全長435.48公里，設計時速160公里，沿途共設9個車站，拉薩至林芝最快3小時29分可達。

習近平高度重視川藏鐵路建設，他指出，規劃建設川藏鐵路是促進西藏發展和民生改善的一項重大舉措，雅林段（雅安至林芝）的地形和氣候條件更加複雜，修建難度之大世所罕見，要發揮科技創新，迎難而上、敢為人先，建設好這一實現第二個百年奮鬥目標進程中的標誌性工程。