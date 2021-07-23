藝人王一博代言2.5倍氣泡水 上海消保委：忽悠人

王一博代言「生氣啵啵」，勾起消費者的購買欲。（取材自微信）

專注新生代人群的飲料品牌KellyOne 5月中宣布，由藝人王一博出任旗下無糖蘇打氣泡水「生氣啵啵」全系列代言人。官宣後，「王一博的生氣啵啵」話題在微博 引發熱議。上海市消保委為此特別找了KellyOne來喝茶，想問問「生氣啵啵」的2.5倍氣泡到底是啥。結果發現，KellyOne是在用一個專業術語忽悠消費者。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，所謂2.5倍氣泡其實是一個專業術語。根據「碳酸飲料（汽水）」國家標準，這只是二氧化碳氣容量的容積倍數。專家說：比如，汽水在生產出廠時會往裡注入二氧化碳，在保質期的最後一天，一款合格的汽水也應該含有1.5倍的氣容量。可樂的含氣量也有近四倍。因此，2.5倍含氣量不是什麼稀奇的事。

KellyOne藉著王一博到處在講「2.5倍氣泡感」，衝著頂流代言的2.5倍的氣泡，分分鐘勾起消費者的購買欲。網上有很多的軟文是這樣寫的：主打「無糖也甜」、「2.5倍氣泡」的KellyOne生氣啵啵，讀懂新生代消費者理性和感性的雙重需求，在一句「這一秒，心在啵啵跳」的廣告語中，打開年輕大眾市場。但在消費者的理解中，「2.5倍氣泡」應該是氣泡很足，但喝了以後發現，氣泡感也沒有這麼強。

對於是不是故意不跟消費者說清楚，KellyOne倒有不同的看法，他們說已告訴消費者了，就在旗艦店產品頁面最底下寫了。但消費者說，字寫得這麼小，看得清嗎？

上海市消保委認為，用流量明星做代言無可厚非，但是不能藉明星去宣傳一些誤導消費者的概念。