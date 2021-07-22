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重慶輕軌穿樓過 成網紅熱點日吸數萬人打卡

記者呂佳蓉／綜合報導
重慶輕軌李子霸站列車穿樓而過。（記者呂佳蓉／攝影）
重慶輕軌李子霸站列車穿樓而過。（記者呂佳蓉／攝影）

重慶有許多別稱，霧都、火爐或山城，而現在最響亮的別稱莫過於「網紅城市」。前往重慶的旅客絡繹不絕，知名的「小紅書」上只要是關於重慶的打卡都自帶流量，當地政府看中遊客感受，更是會「寵粉」。

重慶成為網紅打卡點，與其地理風貌及兩江交匯相關。山城地貌，令重慶打了燈後，搖身一變為8Ｄ魔幻城市，重慶有個說法是，夜晚的重慶如女人上了妝，炫亮奪目；又其位於長江與嘉陵江交匯處，獨有而漸少的「棒棒軍」（江邊挑夫）、長江索道等都極具特色。當地人稱，地理風貌是其他城市無法複製的因素。

其中，因地貌與跨江關係，重慶人出門總需「上天下地」，更想不到的是有時還須穿過「民宅」。2005年建成的李子霸輕軌站，因穿樓而過的特別景觀，不但是外地遊客必到的打卡點，也成為重慶城市標記。

李子霸輕軌站位於重慶市渝中區一棟商住樓的六至八樓。據官方統計，每日前來的打卡量平均為2、3萬人，節假日最高紀錄為7萬多人，遊客到此觀賞、「吞輕軌」、擺拍，刷新流量！

它的獨特也包含其設計理念。重慶軌道交通工作人員鄒燕茹表示，在防震上，因採站橋分離的結構模式，車站是車站、樓是樓，看似融合在一起，但實際上並不相連，居民不會感到有震感。在噪音上，由於為掛座式單軌列車、充氣底橡膠輪胎，以及車體是空氣體彈簧支撐，列車行經的聲音遠低於規定的分貝。

最重要的是，重慶政府是著名的「寵粉」。光是李子霸輕軌站，重慶政府就一再完善翻修，如去年底完善夜景燈光模式，列車穿樓時，綠池、燈光會閃亮，呈現星星點點之感；同時也修了觀景平台，提供遊客賞景。

此外，重慶政府還會在國定假期時發簡訊給重慶市民，希望重慶人在家休息，把重慶的8Ｄ景色留給外地遊客，這種「寵粉」方式，至今仍為人津津樂道。

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