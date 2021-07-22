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替龍魚整容 魚醫師：風險高 精密程度不輸人類醫美

中國新聞組╱北京22日電
龔恒亮正在觀察手術後龍魚的狀況。(取材自中新網)
龔恒亮正在觀察手術後龍魚的狀況。(取材自中新網)

整形美容不再是人類專屬，在蘭州從事龍魚「整容師」已有5年的龔恒亮表示，幫龍魚做手術，精密程度不亞於替人類做手術；費用從從千元到萬元不等。

中國新聞網報導，龔恒亮是龍魚愛好者，之所以會成為龍魚「整容師」，是因為自養龍魚出現「掉眼」問題，需手術處理，於是他便前往廈門等地，學習治療技術。「給龍魚做手術和給人做手術是差不多，手術前都會打麻藥。」龔恒亮以處理掉眼為例說，魚眼手術風險是最大的，「整容師」必須小心翼翼，稍微有不合適的話，導致龍魚失明，嚴重會致死。

報導指出，經龔恒亮之手整容的龍魚有四、五十條，主要處理掉眼、兜嘴和畸尾問題。他說，由於龍魚珍貴，並且手術存在一定風險，所以手術前會簽訂協議，費用依手術難度有所不同。「整容的過程，也是清理多餘脂肪，使其更加健康。」龔恒亮認為，有些魚本身存在先天性地掉眼情況，所以在購買的時候，必須檢查清楚。也有後天性掉眼的情況，可能是在飼養的過程中導致的，營養過剩而導致掉眼現象。

龍魚，屬一種古老的原始淡水魚類，素有「魚類活化石」之稱，成魚將魚卵產含於口中直至孵出幼魚，所以有「龍吐珠」的俗名。作為高級觀賞魚，在追捧者不斷增加，便也衍生出龍魚「整容師」這一職業。

報導稱，龍魚壽命可達數十年，有紅龍、血紅龍、金龍、青龍等不同品種，而分辨精品與否主要依據外貌，而在飼餵養的過程中，會有多方原因，影響外貌，便需要整容。據悉龍魚比賽，對龍魚的眼睛、鱗片、身形大小、泳姿及鬍鬚等等均有評價標準，冠軍龍魚的標準則是外表要霸氣，泳姿要高貴，體型要均衡…。

龔恒亮在為龍魚動手術。(取材自中新網)
龔恒亮在為龍魚動手術。(取材自中新網)

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