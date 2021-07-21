中國生3孩免罰 社會撫養費取消 引發全面開放生育聯想

三孩配套政策公布。圖為江蘇連雲港贛榆區禦水灣金色搖籃幼兒園，小朋友展示手工康乃馨花束作品。（新華社）

「國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」20日公布。29條內容明確將促進人口長期均衡發展，實施一對夫妻可以生育三子女政策，並取消社會撫養費等制約措施並廢止相關處罰規定。相關規定引發實際上全面開放生育的聯想，但當局並未明確鬆口。

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綜合媒體報導，有民眾認為，這些規定相當於實質廢除了計畫生育 政策，但中國 衛健委卻回應說，目前的政策並不等於徹底放開生育；有人指出「衛健委這個表態就是嘴巴硬，還不承認而已」，中國人口問題專家易富賢表示，現在頒布的這些政策仍是在計畫生育的框架內，仍然把人口當作負擔，意義不大，因為「因為計畫生育還是中國的國策。」

中國國家衛健委人口家庭司司長楊文莊解釋說，不能把取消社會撫養費跟徹底放開生育畫等號，原因是這個「決定」明確規定的是實施三孩政策，而不是全面放開。

所謂「社會撫養費」，是指中國在此前的一孩、二孩計畫生育階段，對不符合法定條件生育子女的公民徵收的費用。2014年，著名導演張藝謀就曾因生育三個子女，被徵收近748萬元人民幣的社會撫養費。

「決定」明確將嬰幼兒照護服務納入經濟社會發展規畫，支持有條件的用人單位為職工提供託育服務，鼓勵和支持有條件的幼兒園招收2歲至3歲幼兒。此外，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除、地方政府可以研究制定根據養育未成年子女負擔情況，實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策等等。

易富賢直言不諱地批評計畫生育政策，「中國政府的政策太死板了，本來早就應該停止計畫生育，你看，單獨二孩政策已經破產 ，全面二孩政策已經破產，現在又搞個三孩政策，多麽滑稽啊。」