人民幣自由兌換 上海打前鋒先試點

中國 進一步探索開放資本帳，針對外幣兌換，資金進出自由，上海打前鋒。中國人民銀行研究局局長王信昨（20）日在國新辦發布會上表示，人行支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試，同時，探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換。

上海市常務副市長陳寅昨日並補充，深化金融開放創新，發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資 服務，加大市場雙向開放力度。

澎湃新聞報導，王信在國新辦發布會上表示，上海建設國際金融中心，在人民幣可自由兌換和資本項目可兌換方面進一步先行先試，「只要符合反洗錢、反恐融資和反避稅監管要求，正常貿易和投資 需要的資金都可以自由進出。」

王信表示，上海全球人民幣資產配置定價風險管理中心的功能日趨完善，上海國際金融中心的最重要的特徵就是人民幣資產的建設為基礎。

隨著全球配置人民幣資產需求的逐步增加，將衍生出對人民幣資產的風險管理、法制環境、人才供給等一系列的訴求。

王信指出，在此過程中，上海將成為人民幣資產的配置中心，風險管理中心、金融科技中心，優質營商環境示範中心和金融人才中心，上海國際金融中心的競爭力會更進一步的凸顯。

王信表示，近年來中國按照市場化、法制化、國際化的原則，不斷推進金融開放，一是持續推動債券市場、股票市場、外匯市場、商品期貨市場、金融衍生品市場高水準的對外開放；二是取消銀行、證券、基金、期貨、人身險等領域外資持股比率限制；三是放開企業徵信、信評、支付等領域的准入限制。

王信認為，隨著中國金融市場的發展，債券、股票相繼被納入多個國際主流指數，包括明晟、彭博、摩根大通、富時羅素等，境外投資者持有人民幣金融資產的意願和規模持續的上升，大陸擴大跨境投融資渠道，完善相關制度安排，不斷提高境外投資入市便利的程度，形成了以直接入市和境內外市場互聯互通的機制為基礎的多管道雙向開放架構。

陳寅還表示，支持浦東在引領境內消費升級上當好領頭雁，突出首發經濟、品牌經濟；在陸家嘴地區、臨港新片區、世博的前灘區域等建設世界級的商圈，打造消費聚集地。