「就是控制不住」…10萬「網癮」老人 每天黏網10小時

10萬老人沉迷上網，每天上網10小時。（央視畫面截圖）

中國 官方中央電視台日前報導，中國60歲及以上老年人群的網路普及率為38.6%， 其中有超過10萬老人日均上網超過10個小時，「就是控制不住」，已成為標準的「網癮老人」。而這批沉迷「網癮」的老人大軍，則已成為兒女們的心頭大患。

香港 01報導，隨著手機 、平板等智能產器「適老化」改造的推進，互聯網的門檻對老人而言愈來愈低。但老人們一方面享受到了科技及互聯網的便利，另一方面也像年輕一代一樣，面臨了上網成癮問題。這群新成軍的「網癮老人」，不但熬夜玩遊戲，連煮飯時也不忘追劇看影片；甚至有沉迷網購，大買狂買，更有人為了上網而犧牲三餐。

在中國，過去為人父母的，最擔心自己的孩子沉迷網路；如今情況剛好逆轉，不少年輕人開始為自己的網癮父母擔憂犯愁。

報導指出，甘肅蘭州90歲的褚姓女網友就表示，自己喜歡上網，為了上網寧願不吃飯。浙江寧波65歲的劉阿姨則表示，每天玩手機長達11小時；劉阿姨因為長時期玩手機，兩個月前開始頭暈噁心。不少憂心表示，彷彿看到了老年後的自己。

中國人民大學老年學研究所所長杜鵬表示，目前中國老年人上網的還是少數，但隨著上網條件愈來愈方便，加上現在50至60歲族群馬上就要加入「老人大軍」，未來「網癮老人」勢必會愈演愈烈。