外賣小哥撞勞斯萊斯賠30萬？ 全網熱議

外賣小哥撞到一輛價值600多萬的勞斯萊斯，引起全網熱議。（視頻截圖）

廣東湛江一名外賣小哥日前在撞到一輛價值600多萬（人民幣，下同，約92萬美元）的勞斯萊斯，據稱車輛維修大概需要三、四十萬，外賣小哥的職業身分和豪車的價值，讓網友對於賠償該由誰付展開了熱議，一時間相關話題在熱搜榜上居高不下。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，肖姓外賣小哥表示，當時自己正常直行和右轉的汽車 發生碰撞，交警暫未判定責任，看到網上說自己全責也「懵了」。肖先生透露，他目前正在醫院住院，傷情穩定，相關費用由公司墊付，後續將會申請相關保險 。

從視頻看來，該路口無信號燈，機動車所在路線前只能右轉，而小哥在自西向東直行。

在外賣配送時間不斷壓縮的背景下，騎手違反交通規則的現象屢見不鮮，事故也層出不窮。據統計，2017年上半年，上海平均每2.5天就有1名外賣騎手傷亡。同年，深圳三個月內外賣騎手傷亡12人。

這些數字的背後，有的騎手通過保險拿到了賠償，另外一些則默默嚥下苦果。

按照外賣平台的設計，專送騎手的保險由站點按月扣除，具體金額也由站點決定；眾包騎手的保險則按天扣除，每天3元，保障時間從騎手當天第一次接單到當日24時，如果此時騎手還在送餐，保險時間最多可延長一個半小時。

但在最壞的情況下，法院認定事故由騎手個人原因引起，就要由騎手自己承擔責任。