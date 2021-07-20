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內蒙2水庫決堤 1.6萬人受災

中國新聞組／北京20日電
內蒙古呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗的永安水庫和新發水庫，前日因暴雨發生漫頂潰壩。圖為7月18日，新發水庫大壩開始出現決口，隨後發生潰壩。（視頻截圖）
內蒙古呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗的永安水庫和新發水庫，前日因暴雨發生漫頂潰壩。圖為7月18日，新發水庫大壩開始出現決口，隨後發生潰壩。（視頻截圖）

受連日暴雨影響，諾敏河水位持續上漲，18日內蒙古自治區呼倫貝爾市，莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼出現決堤。當地提前緊急轉移疏散群眾到安全地點，暫無傷亡報告。

來源：YouTube

綜合媒體報導，決堤導致1萬6660人受災，約13萬1782公頃農田被淹，水毁橋樑22座、涵洞124道、公路15.6公里。當地官員稱，下瀉洪水已匯入嫩江幹流，沒有造成人員傷亡，但因決堤造成的損失暫未知。

據了解，永安水庫在新發水庫上游，直線距離13公里，正常庫容800萬立方米。決堤後，水流匯入新發水庫，導致新發水庫損毁嚴重。

中國國家防總於18日晚8時啟動防汛三級應急響應，派出工作組趕赴現場指導協助地方開展應急處置工作。

國家防辦、應急管理部要求，進一步開展搜救，不漏下任何一名民眾；對下游可能受影響的區域加密會商、加強巡查，把可能受影響的群眾，全部轉移到安全地帶，確保民眾生命安全；要立即組織有關部門和專家全面排查區域內水庫的安全狀況，不漏一庫；要盡快準備救災物資，做好群眾生活保障工作；要統籌協調各方應急救援力量，全力做好應急處置工作。

內蒙古自治區呼倫貝爾市，莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼...
內蒙古自治區呼倫貝爾市，莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼出現決堤。（取材自微博）

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