杭州電機車爆炸 威力如手榴彈…父95%燒傷 女命危

電動機車突然爆炸。（視頻截圖）

浙江杭州一輛電動機車在行進中突然爆炸起火，事故造成三人受傷，起火原因不明。目擊者指出，電動機車上疑似是一家三口，爆炸發生後車上男子身上著火，他試圖在地上打滾滅火，並到附近借滅火器，再折返回去替女兒滅火，畫面相當驚悚。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當時兩輛電動機車路過玉皇山莊，突然其中一輛車爆炸起火，而爆炸機車上是一對父女乘坐，另一輛則是妻子騎乘，當時三人出門買書，才剛出門不久就遇到事故。

被燒傷的電動機車魏姓駕駛今年42歲，女兒才8歲。浙江大學醫學院附屬第二醫院表示，魏男全身95%燒傷，還存在爆震傷、顱腦損傷，沒有脫離生命危險，「氣管已經切開，用上呼吸機，目前傷者處於嚴重燒傷後72小時的休克期，接下去還有感染期、創面修復期」，醫師表示，「送醫時患者意識是清醒的，但全身幾乎全被燒傷，且以三度燒傷為主，治療難度非常大」，治療費用預計上百萬。而年幼的女兒已經被醫院下達三次病危通知書。

電動機車騎到一半爆炸起火。（取材自微博）

據報導，魏家人已透過網路籌款渠道向社會求助，目前已收到200萬元（人民幣，下同，約30萬美元）善款。

目擊者指出，當日上午10點半是例行的放飯時間，突然聽到一聲爆炸，接著就看到濃煙與大火，打開玻璃窗發現一名男子大喊「救命」，而且身上還著火，男子便在地上打滾試圖滅火。他發現意外發生後，拿著備用滅火器衝到現場協助滅火，附近保全、路人、司機等也都投入救援。

傷患家人在醫院焦急等待。（取材自橙柿互動）

魏男妻子表示，意外發生時，她扔下車跑了過去，發現老公摔在前面，距離車子有點距離，女兒在後面，兩個人身上都有火，「我不知道該怎麼辦？下意識用手抱起女兒，她身上還在燒，把孩子抱到離電瓶車更遠的地方」。

她說，電動機車是兩、三年前買的，去年老公還在車行換了新電瓶，花了500元左右。

專家表示，電動機車突然自燃，極大概率是鋰電池造成的。自燃的原因有很多，比如過載、過充或內部短路等，具體要現場分析。從監控畫面裡看，很可能是當時鋰電池內部發生了爆炸，「爆炸的威力不亞於一顆小型手榴彈」。