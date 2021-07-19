躺平聖地…黑龍江雙鴨山1套房1萬多 比鶴岡低

在黑龍江雙鴨山，1萬8就能買一套70平米的二手房。（取材自梨視頻）

黑龍江鶴崗的超低房價 ，讓中國 其他各地的網友羨慕，最近又傳出黑龍江雙鴨山市一套二手房只賣1萬多元（人民幣，下同），比鶴崗還低，再度引發網友關注。有視頻博主介紹，「這裡什麼東西都便宜，簡直是躺平聖地」。

來源：YouTube

梨視頻報導，房屋地點位於雙鴨山市下轄的四方台區，距離市政府所在地的尖山區20公里左右。

居民劉女士介紹，她家因為拆遷分了兩套房，面積都接近60平方，5樓已經以2萬元（約3086美元）的價格成交，還有一套1樓的房子沒有人買。花費3萬元（約4630美元）裝修後的房子，想賣5萬元（約7716美元）但難以成交。拍客又看了一套70平米的毛坯房，房主稱最低賣1萬8（約2777美元），每平方米的價格僅257元。

居民劉女士花費3萬元裝修後的房子，想賣5萬元但難以成交。（取材自梨視頻）

當地居民表示，2018年時房價在800元左右，8000元（約1234美元）左右能夠買一套房子是真的，現在還有很多頂樓空閒著。現在則需要1萬元多能買套房，但是當地人基本沒有囤房的打算。

網傳房價超低的地點是位於雙鴨山市下轄的四方台區，距離市政府所在地的尖山區20公里左右。（取材自梨視頻）

媒體報導，部分二手房售價1萬多元並不能代表雙鴨山市房市的全貌。雙鴨山市售價較低的房子多為棚戶區改造性質的小區，同時也均為頂層樓房，距離市區較遠。雙鴨山市中心的二手房價格較高，且不同區域、不同小區的房價相差也比較大。

當地中介稱，最近很多南方人來委託買房，一天來20多個，買得也快。