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路燈下賣瓜到凌晨…開封父身影 看哭網友

中國新聞組／北京19日電
路燈下的瓜農凌晨還在等待顧客。（取材自微信）
路燈下的瓜農凌晨還在等待顧客。（取材自微信）

近日，河南鄭州凌晨12點40分，一位瓜農仍就著路燈，在路邊獨自擺攤。一位網友將這一幕拍下，以「路燈下的父親」為題將視頻發布在網路上，感動無數網友，許多人說想起了自己的父親。

來源：YouTube

中國之聲報導，網友上前買瓜並與瓜農攀談，瓜農說，自己是河南開封人，家裡種了八畝多西瓜，為了讓西瓜賣上好價錢，特意開車到鄭州市裡來賣，前一天早上，他拉了一車西瓜來鄭州，到了深夜還剩10多個瓜沒賣完，便一直在路邊等待買主，「有時到凌晨1點也還有顧客」。

談及早出晚歸的艱辛，他似乎早已習以為常，「俺有時候賣不完，就路邊上一躺就睡了」。

這位瓜農說，自己是兩個孩子的父親，女兒今年12歲，在上初中，學習挺不錯；兒子在上大學，已經開始實習了。

提到兩個孩子，他滿是慈愛和驕傲。不過，他也感慨，供兩個孩子上學不容易，「說句實在的，就是給孩子上大學花錢多，我才來的鄭州賣瓜，要不就直接在家那邊賣了」。

瓜農說，自己是河南開封人，家裡種了八畝多西瓜，為了讓西瓜賣上好價錢，供兩個孩子上...
瓜農說，自己是河南開封人，家裡種了八畝多西瓜，為了讓西瓜賣上好價錢，供兩個孩子上學，特意開車到鄭州市裡來賣。（取材自微信）

他說，兒子也曾在假期跟著自己出來賣過兩次瓜，知道父親的艱辛。

為了讓他早點回家，網友買完了剩下的所有西瓜，這位瓜農十分開心，「我能直接回家了，不用擱這兒受罪了」。儘管從鄭州回家路途遙遠，需要三、四個小時的車程，臨走時，他還不忘仔細把車旁掉落的稻草收拾得乾乾淨淨。

路燈下這一幕，讓無數網友看得感動，有人說，「想到我的爸爸了」「長大了才知道，父母為我們撐起了一片天」，還有網友說，「我的父母估計也是這樣供我讀書的」。

瓜農談及早出晚歸的艱辛，似乎早已習以為常。（取材自微信）
瓜農談及早出晚歸的艱辛，似乎早已習以為常。（取材自微信）

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