戍邊英雄墓旁擺拍 博主被斥毫無敬畏心 帳號永久封鎖

涉事旅遊up主在烈士墓碑旁大擺pose。（取材自環球網）

一名遊客日前在海拔4280米的新疆 康西瓦烈士陵園打卡，並在衛國戍邊英雄墓碑旁擺Pose，被網民痛斥「毫無敬畏之心」，污辱英雄烈士，遭到檢察機關介入調查，「今日頭條」接獲舉報後，已永久封鎖博主的帳號。

環球網報導，博主@台灣 那點事兒在微博上貼出一組照片並配文稱，「今日頭條的旅遊up主***，衛國戍邊英雄墓碑不是你應該擺pose拍照的地方，請對烈士予以應有的尊重。」

該旅遊up主配文「尊敬」，但其貼出的九張照片中其中兩張引發爭議。（取材自環球網）

根截圖顯示，該組照片來自頭條號上的一位博主，其簡介描述為「40國環球旅行ing」。被曝出的貼文雖然配文「尊敬」，但貼出的九張照片中其中兩張，該帖主在戍邊英雄墓碑旁大擺pose，甚至靠在了紀念碑上。目前該帳戶已看不到引發爭議的貼文。

新疆檢察機關已對接文旅部門，建議將涉事者列入旅遊黑名單。皮山縣人民檢察院稱，該博主行為涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，已督促皮山縣公安局立案。還將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。

北京青年報報導，今日頭條平台收到舉報後，已對該旅遊博主帳號予以永久封禁處理。

來源：YouTube

不少網民留言表示憤慨痛斥：「氣的我摔手機了！」更有網民質問這德行何談「尊敬」？「毫無敬畏之心。」「嘴上說尊敬，拍照那姿勢是尊敬嗎。」「從烈士墓碑上滾下來！這德行何談「尊敬」？！」

康西瓦烈士陵園，埋葬著守衛邊關、為國捐軀的烈士們。去年中印邊境 衝突中犧牲的英雄陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉烈士的墓碑也矗立於此。