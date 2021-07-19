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暴雨襲14省 北京350航班取消 河北斷12橋

中國新聞組／北京19日電
北京市延慶區珍珠泉鄉水泉子村山洪暴發，河水猛漲，3男子河中抱樹求生，消防緊急營救。（取材自北京日報）
北京市延慶區珍珠泉鄉水泉子村山洪暴發，河水猛漲，3男子河中抱樹求生，消防緊急營救。（取材自北京日報）

北京及河北等14省近日持續暴雨，北京兩大機場累計取消350班航班，多趟列車停運。地鐵金安橋站積水封閉，山區多處山體滑坡，逾百條公交線路停駛，香山公園、北京植物園、慕田峪長城等多個景區關閉。河北易縣則有12座橋梁及部分山體坍塌，3765名民眾撤離。

來源：YouTube

氣象專家預計，未來三天南北方仍將受強降雨影響。內蒙古、河北、山西、河南、安徽、貴州、廣西等地雨量較大，需警惕次生災害的發生。

香港經濟日報報導，北京氣象台昨日發布暴雨橙色預警，顯示市內部分地區累計降雨量已超過150毫米，門頭溝、房山、昌平、海淀等地區累計降雨量將超過200毫米。市氣象台提醒，部分山區將會出現強降雨誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等情況，低窪地區易出現淹水。

暴雨襲擊北京石景山區，北京排水集團的工作人員18日在一條積水的街道上排水。 （新...
暴雨襲擊北京石景山區，北京排水集團的工作人員18日在一條積水的街道上排水。 （新華社）

北京地鐵金安橋站淹成「水簾洞」

除了機場大停航班，受豪雨影響，來往北京超過77班列車停運，北京地鐵金安橋站外積水嚴重，為確保運營安全，金安橋站採取封閉措施，多趟列車停運；有媒體形容，金安橋站遭遇雨水倒灌，變成「水簾洞」，積水最深處達90厘米。北京公交集團共計130條線路採取臨時措施，其中有102條停駛。

7月18日，北京門頭溝區，一名警察在檢查被暴雨引發的洪水毀壞的道路。 （新華社）
7月18日，北京門頭溝區，一名警察在檢查被暴雨引發的洪水毀壞的道路。 （新華社）

香港文匯報報導，中央氣象台18日6時發布暴雨黃色預警稱，預計18日8時至19日8時，內蒙古東北部、黑龍江西北部、河北西部、北京西部和北部、山西南部、河南西北部和東部、安徽中西部、湖北東部、江西北部、湖南北部、貴州西南部、雲南東南部、廣西西部、廣東南部沿海等地的部分地區有大到暴雨，局地有雷暴大風等強對流天氣。

暴雨襲北京，多處山體坍方。（取材自環球網）
暴雨襲北京，多處山體坍方。（取材自環球網）

除了北方地區，四川盆地、湖北等地也在遭受強降雨襲擊。14日以來，四川盆地西北部、西南部降下大到暴雨。受強降雨影響，嘉陵江、涪江洪水來勢兇猛。重慶、四川正科學調度流域水庫群，全力應對嘉陵江、涪江洪水。在湖北，多地連發暴雨、雷電預警。連續暴雨導致十堰、恩施等地出現內澇，不少車輛被淹僅露車頂，損毀嚴重。貴州則於17日下午發布大範圍山洪災害風險預警，全省55個縣市區「拉響」地災風險警報。

北京 暴雨 地鐵

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