多省市疑強制3至17歲接種 家長反彈：打出問題國家負責？

廣西國際壯醫醫院五象秋月社區衛生服務中心接種點，17日為青少年接種新冠疫苗。（中新社）

中國 日前批准國產新冠疫苗 對3至17歲緊急使用後，多地紛紛趁暑假啟動未成年人分階段接種疫苗計畫，部分地區要求未成年人及學生必須在開學前或期限內完全接種，否則將拒絕其入校或限制出行，引發家長及學生們反彈，認為這是強制接種；況且國產疫苗連三期臨床實驗都還沒做就急著給孩子打，若打出問題了，國家會負責？

隨著中國國藥（北京 ）、科興兩款疫苗被批准可對3至17歲展開緊急使用，3至17歲未成年人近期也被官方列為優先接種疫苗對象。據統計，中國3至17歲未成年人約3億人，占總人口超過20%。近期多地也陸續推出未成年人疫苗接種的「時間表」，12至17歲是優先對象，接著再往下推進。

廣西省自本月起分三步展開12至17歲疫苗接種，本月完成15至17歲第一劑，8月完成12至14歲第一劑，10月底前完成12至17歲的完整接種。廣東省廣州市也啟動為12至17歲未成年人接種疫苗；汕頭市則要求15至17歲需在7月完成第一劑接種。另安徽省、江蘇省常州市等地也公告，即日起或下月起對12至17歲分階段展開疫苗接種。

河北省多地要求12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種；其中，邢台平鄉縣的規定被認為最嚴格，通告中明定，各級各類學校在新學期開學時查驗疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」。

另天津寧河區的緊急通知要求15至17歲學生本月不要離開寧河，12至18歲學生8月不要離開寧河，待接種後方可離開，且三周後要返回當地接種第二劑。有學生網民在網上留言稱「感受到被要求強制接種的壓力」、「這不等於是限制出行嗎？」。

對於部分地區對未成年人接種疫苗的較嚴格規定，不少家長在網上留言表示擔憂。他們稱，國產疫苗還沒做三期臨床實驗，就急著要未成年的孩子打，萬一孩子出現不良反應，國家要負責嗎？大規模施打「等於是拿我們的孩子去當白老鼠」，家長們無法接受。

也有家長質疑，這是部分地區官員為了拚政績而訂定的強制接種規定，有家長稱將反抗到底。還有網民稱，前陣子部分地區剛撤回「不接種就限制入學」的土政策，如今又捲土重來，「又開始搞一刀切了」。

中新網引述廣州市預防醫學會專家王鳴表示，兩款獲批緊急使用的新冠疫苗研究表明，3歲以上的人群接種，無論在安全性、有效性都是經過嚴格的科學實驗驗證的，家長們無須對此擔憂。他認為，首先組織12至17歲的中學生接種，有利於更加有序地安排接種工作。