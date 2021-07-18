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鄉鎮幹部奇招 唐僧賣桃 5天賣逾3萬斤

中國新聞組／北京18日電
河南省新鄭市和莊鎮政府的幹部們，為助銷當地果農的桃子拍攝的「大話西遊系列之『如來蟠桃園』」視頻。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
河南省新鄭市和莊鎮政府的幹部們，為助銷當地果農的桃子拍攝的「大話西遊系列之『如來蟠桃園』」視頻。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

大名鼎鼎的「唐僧」不去西方取經，竟幫河南小村莊賣起桃子來；而「如來」也來站台助銷：「這個桃子，現在是最好吃的時候，特別是這十天之內，它又鮮又大又紅又嫩。」河南新鄭市和莊鎮政府的幹部們，為助銷當地果農的桃子而下海拍視頻，沒想到五天點擊率就衝到10多萬，一舉賣了3萬多斤。

紅星新聞報導，在這段時長6分42秒的視頻中，「唐僧」自稱為「小唐唐」、「如來」被戲稱「如總」、「八戒」因愛慕嫦娥被唐僧碎碎念，「孫悟空」的配音幾乎和電視劇《西遊記》裡如出一轍，網友大讚「幽默」、「太有才了」。

視頻中，由女兒國國王、嫦娥大姐摘好的仙桃。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
視頻中，由女兒國國王、嫦娥大姐摘好的仙桃。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

「徒兒們，前方就是咱們如來老兄的蟠桃園了！看！如來老兄以及女兒國國王、嫦娥大姐，已經摘好仙桃，準備招待了……」這一日，「唐僧師徒四人」來到了「如來」老家：河南省新鄭市和莊鎮香坊吳村。「八戒」興奮的說，「師傅，這桃好吃啊！真香啊！」「如來」正色道，「這個桃子，現在是最好吃的時候，特別是這十天之內。它又鮮又大又紅又嫩……可以發發朋友圈、拍拍抖音，幫我們宣傳一下。」

視頻中的「唐僧」扮演者鄉村振興辦副主任、和莊鎮香坊吳村包村幹部馬志遠稱自己是「小...
視頻中的「唐僧」扮演者鄉村振興辦副主任、和莊鎮香坊吳村包村幹部馬志遠稱自己是「小唐唐」。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

這不是《西遊記》裡的場景，而是河南省新鄭市和莊鎮政府的幹部們，為了助銷當地果農的桃子，專門拍攝了這個「大話西遊系列之『如來蟠桃園』」視頻。

因為今年和莊鎮桃子大豐收，但銷售方式十分傳統，不僅價格低，銷售速度也非常慢。和莊鎮政府幹部們因而動了起來，花了近10天的時間，利用簡單的手機、相機，及東拼西湊來的服裝道具拍了這則視頻，「基本上沒有什麼費用」，想不到視頻一砲而紅。

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