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新冠病毒溯源 世衛：應再研究武漢動物交易市場

中國新聞組／北京18日電
世衛秘書長譚德塞15日承認太早排除新冠病毒從實驗室洩出，並籲中國提供交出疫情初期原始資料。(美聯社)
世衛秘書長譚德塞15日承認太早排除新冠病毒從實驗室洩出，並籲中國提供交出疫情初期原始資料。(美聯社)

世界衛生組織16日表示，新冠病毒溯源調查的第二階段應包括在中國的進一步研究和實驗室審查；總幹事譚德塞並呼籲，對最早發現新冠疫情的中國湖北省武漢市及其周邊的動物交易市場進行更多的研究。中方則反駁稱反對將溯源問題政治化。官媒環球時報17日則發起聯署，呼籲世衛組織調查美國德特里克堡實驗室是否為新冠病毒的源頭。

德國之聲報導，在對成員國所做的閉門簡報中，譚德塞為下一階段的溯源調查提出了五個優先事項，其中包括「對在2019年12月發現的人類感染最初病例所在地區運作的相關實驗室和研究機構進行審查」，並呼籲對最早發現新冠疫情的武漢及其周邊的動物交易市場進行更多的研究。

世衛組織3月下旬曾發表了一份調查報告，未得出新冠病毒如何首次感染人類的確切結論。針對病毒可能源自實驗室洩漏的猜想，該報告認為「極不可能」。這份報告受到多個西方國家批評，呼籲更進一步的病毒溯源調查，也使世衛組織面臨越來越大的壓力。

另中央社報導，儘管澳洲倡議調查疫情起源的舉動引起中國不滿，澳洲總理莫里森仍表示，澳洲政府將會持續爭取貫徹調查新冠疫情起源。但他也表示，這項舉動不涉及「政治」動機，只是希望了解實情。

中國外交部發言人趙立堅曾表示「反對將溯源問題政治化」，並駁斥了譚德塞關於中國未能分享第一階段調查所需的原始數據的指控。

中國官媒環球時報則在昨天發起「呼籲世界衛生組織調查美國德特里克堡實驗室」聯署。聯署內容指出，2019年新冠疫情出現前夕，存有大量危險病毒的美國軍方德特里克堡生物實驗室曾發生一場可疑的洩露事故，世衛組織下一步應調查美國德特里克堡實驗室是否為新冠病毒源頭。

中國 疫情 世衛

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