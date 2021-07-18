中國智飛疫苗最新實驗：對Delta仍有效

新冠病毒Delta變體比原始毒株更具傳染性，在歐美再掀一波疫情 ；中國重慶智飛生物發表最新研究，針對Delta等7種新冠變體進行試驗後發現，該公司的重組新冠疫苗 很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。

德國之聲報導，智飛生物日前發表最新實驗結果，以模擬Delta變體顆粒進行測試，與模擬舊版的病毒顆粒相比，接種過智飛三劑疫苗者的血清樣本顯示其中和抗體降低了1.2倍。

報導指出，該研究採用了28名受測者樣本。試驗結果也發現，施打第二劑和第三劑疫苗的間隔時間較長者，對新冠病毒變體的活性更大。

智飛的ZF2001疫苗已在中國和烏茲別克斯坦獲得緊急授權使用，目前已生產超過1億劑。

另據澎湃新聞報導，雲南宏德州疫情防控和邊境 管控工作正經歷嚴峻考驗。自瑞麗疫情後，鄰線的隴川疫情也拉起警報。

自7月4日瑞麗再度出現本土確診病例以來，雲南疫情引發高度關注。截至7月16日24時，雲南本土疫情已不僅限於瑞麗市，瑞麗鄰縣隴川縣已報告4例確診病例。瑞麗市和隴川縣均屬於宏德州，且均與緬甸接壤。瑞麗與緬甸三面接壤，邊境線長169.8公里；隴川縣西鄰緬甸，邊境線長約50公里。