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貴州古天樂小學沒學生荒廢 重生老年活動中心

中國新聞組／北京18日電
古天樂在中國興建過百間希望學校。(取材自微博)
古天樂在中國興建過百間希望學校。(取材自微博)

做善事不遺餘力的香港藝人古天樂，近年在中國興建過百間希望學校協助兒童就學。但有網友曝光他12年前在貴州省遵義市紅花崗區蝦子鎮捐建的「紅光古天樂小學」竟已經荒廢多年。消息引發網友關切，當地管轄單位決定將建物改造成老年活動中心，讓古天樂的善舉能繼續傳承使用。

香港01報導，由古天樂出資18萬港元的「紅光古天樂小學」在2009年動工興建，隔年6月完成並正式投入使用。當地的村民就將孩子送來學校讀書，不過在服務5﹑6年時間後，該所學校已經沒有學生就讀，所以有好長一段時間被空置。

今年6月，有網友特地走訪貴州省遵義市，想看看古天樂12年前捐錢蓋的紅光古天樂小學如今的模樣，卻驚訝的發現校舍四周長滿雜草，一名學生都沒有，彷彿來到廢墟。

現場拍攝的照片在網上傳播，教學樓雜草叢生，但外觀看起來結構還是穩固。只是古天樂的愛心淪落一場空，人去樓空的校園令網友對當地的管理頗有微詞。

報導指出，「紅光古天樂小學」目前由遵義市新蒲新區管委會管轄，而該區的黨工委宣傳部工作人員透露，近年該地區不少農民決定到城市發展，人口出走，且周遭還蓋了新學校，學生流失，學校就漸漸荒廢。

目前小學已經改造成當地的老年活動中心，而一切的投入使用情況，黨工委方面會持續了解同監督。

當地快速處理小學的態度也令網友感到驚訝，舊建物能夠作其他用途使用，讓古天樂的愛心能繼續發揮效用。

貴州「紅光古天樂小學」在2009年動工興建。(取材自微博)
貴州「紅光古天樂小學」在2009年動工興建。(取材自微博)
當地管轄單位表示已改造成老年活動中心。(取材自微博)
當地管轄單位表示已改造成老年活動中心。(取材自微博)

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