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遊客扔錢許願 上海孔子傳道授業變「鬥地主」賭錢

中國新聞組／北京18日電
遊客在孔子與其門生的雕像前丟錢許願。(視頻截圖)
遊客在孔子與其門生的雕像前丟錢許願。(視頻截圖)

「丟個硬幣許願吧」近幾年國旅興起了一陣丟錢許願風，各地景點只要有水池裡頭必定有錢幣。日前還有旅客向飛機丟錢許願導致航班被取消。這股風潮也傳到上海崇明博物館，一座孔子與弟子們圍坐授道的雕像也成了許願場景，看起來就像孔子和弟子們在「鬥地主」紙牌遊戲賭錢，形象不佳。經反映後，館方清理現場並派人勸阻「許願」。

澎湃新聞報導，崇明博物館是上海僅存的三座學宮之一，學宮最大的建築大成殿是祭祀孔子的地方。館內展廳裡，有一尊孔子與4名弟子們圍坐地面傳道授業的雕像，竟然成為遊客新的「許願池」，孔子的前面出現許多紙鈔、硬幣。

遊客拍下這畫面上傳網路，笑稱一群人圍著錢幣的畫面就像在發牌、算錢的「鬥地主」撲克遊戲，孔子與其門生「賭錢」的形象感覺更接地氣了。但也有人覺得這有損「至聖先師」的形象，向館方反映應該進行清理。

上海崇明博物館內的孔子授道雕像。(取材自上海崇明博物館)
上海崇明博物館內的孔子授道雕像。(取材自上海崇明博物館)

上海崇明博物館副館長馮錫單坦言，丟錢許願的現象確實存在，這樣的現象已經存在幾年了。「以前覺得人家也是一種祈福行為，能勸阻就勸阻，勸不住就事後清理，的確很無奈的。」

上海崇明博物館主體建築大成殿。(取材自上海崇明博物館)
上海崇明博物館主體建築大成殿。(取材自上海崇明博物館)

馮錫單表示，現在已經安排工作人員全部清理掉了原來留存的錢幣，並安排工作人員每天定時查看，每天四次以上。如果看到遊客投擲錢幣的行為，會及時進行勸阻，若發現遊客投擲留下的錢幣，也會每天清理掉。

馮錫單透露，對於遊客丟錢的現象，以前只能看做一種單純的祈福行為，根本沒有往賭博上面聯想。近期有遊客提出有點像賭博場景後，館方很重視。下一步會設提醒用語，並對場景進行適當調整，避免這種現象再次發生。

館方建議，遊客應文明參觀，有祈福或者募捐的心願，請投放到指定的募捐箱中，館方在崇明學宮的大成殿孔子像前，有擺放募捐箱供遊客祈福。

向孔子丟錢許什麼願？對此現象，自媒體「娛樂大仙說」指出，孔子生活困苦，當不了官才周遊列國，所以他不是財神管不了發財，也管不了現今的考試制度。向孔子丟錢許願還搞成賭博場景，「實在沒文化」。

學宮供奉著孔子雕像。(取材自上海崇明博物館)
學宮供奉著孔子雕像。(取材自上海崇明博物館)

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