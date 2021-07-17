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1張圖：美疫情回升 59.3%成人完全接種疫苗

中國多地將為12到17歲青少年接種新冠疫苗

記者林則宏／即時報導
圖為國藥集團新冠疫苗分包裝工廠，員工正在檢查產品包裝。新華社
圖為國藥集團新冠疫苗分包裝工廠，員工正在檢查產品包裝。新華社

中國國藥集團所生產的新冠病毒滅活疫苗已獲官方批准，可在3-17歲人群中緊急使用。包括：黑龍江、湖北、安徽、江蘇、福建、廣東、廣西等地則於近日相繼宣布，將逐步展開12-17周歲人群新冠疫苗接種工作。

廈門市衛生健康委員會16日發布通報稱，當前全球疫情仍在擴散蔓延，東南亞國家疫情形勢急劇惡化，大陸多地也先後出現本土病例，防控形勢仍然嚴峻複雜。

通報強調，接種疫苗是防控疫情最經濟、最有效的手段，能夠有效降低感染率、重症率和死亡率。根據大陸中央、福建省新冠疫苗接種工作部署，廈門將有序開展12-17歲年齡組疫苗接種工作。

廣州市衛生健康委員會也於16日宣布，即將啟動12-17歲的未成年人群新冠疫苗接種。12-17歲未成年人的接種，原則上將由學校或街（鎮）、居（村）委統一組織，實行團體預約。

黑龍江省則於15日表示，本月起，黑龍江12-17周歲初高中學生，將按從高年級到低年級的順序，分梯次、分年齡段推進接種。7月先對15-17周歲人群進行接種；8月對12-14周歲人群進行接種，同時完成15-17周歲人群第二劑次接種；9月完成12-14周歲人群第二劑次接種。

上海《澎湃新聞》指出，包括：安徽、江蘇、湖北、廣西等地也已發布類似通告，將開展青少年新冠疫苗接種。

據中新網報導，廣東省預防醫學會疾病控制首席專家鄭慧貞早前受訪時曾表示，3歲至17歲健康兒童和青少年接種新冠疫苗的研究結果顯示，安全性和免疫原性的數據都不錯。而在疫情形勢嚴重時，可由衛生行政部門或當地政府決定是否為兒童提供接種服務。

鄭慧貞表示，研究發現，按相同的免疫程序接種2劑中劑量（每劑3微克）疫苗，兒童和青少年的免疫應答優於18歲至59歲成人和60歲及以上老年人。

疫苗 疫情 東南亞

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