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拒800萬年薪 陝西64歲翁以食會友圈粉1200萬

中國新聞組╱北京17日電
喬建忠的美食視頻仍是兒子用普通手機拍攝、製作，仍讓網友看得垂涎欲滴。（取材自華商報）
喬建忠的美食視頻仍是兒子用普通手機拍攝、製作，仍讓網友看得垂涎欲滴。（取材自華商報）

陝西64歲男子喬建忠，拒絕800萬年薪，憑藉在網路分享陝西美食做法，粉絲量已達到1192.9萬，成了名副其實的「頂流達人」。

影音來源：YouTube

據華商報報導，喬建忠是養子，因養母、繼母相繼去世，被送到親戚家寄養，年齡稍大一點才回家和養父一起生活。父親忙於生計，「我10歲左右開始學做飯，很快就學會了擀麵、做稀飯等家常飯。」他說。2003年起，喜歡烹飪的喬建忠在老家開店經營肉食品（包括熟食）、餐飲，生意越做越紅火。

報導指出，2016年，電子商務專業畢業的兒子和喬建忠一起商量如何把直播視頻做好。喬建忠建議兒子在直播平台通過短視頻平台上創作陝西小吃美食內容。「最重要的，是我會做。」此後，喬建忠和兒子開始在網路平台製作陝西美食內容，最初以圖片形式展示，後來把美食的製作過程無私的分享給網友。幾年時間，喬建忠父子倆製作美食短視頻400多部，收穫粉絲1100多萬。

喬建忠和電子商務專業畢業的兒子一起在直播平台上製作陝西美食內容短視頻。（取材自華...
喬建忠和電子商務專業畢業的兒子一起在直播平台上製作陝西美食內容短視頻。（取材自華商報）

喬建忠在短視頻平台上名為「陝西老喬」，他和兒子製作、上傳的美食視頻，色香味俱佳，非常誘人。他認為，粉絲喜歡看他的美食視頻，與他這幾年一直倡導的「年輕人要回歸家庭、回歸飯桌」也密不可分。

之前，喬建忠開肉食品店和餐館年入三、五十萬不成問題，現在，粉絲量上來了，喬建忠關掉了肉食品店和飯店，和兒子一心一意做視頻直播，通過電商取得的收入是原來的數倍。有機構曾承諾給他800萬年薪讓他簽約，喬建忠沒有答應，理由是「800萬年薪確實誘人，但不是我想自由自在做自己喜歡的事情」。

喬建忠說，截至現在，他們的視頻還是兒子用普通手機拍攝、製作，並沒有專業團隊和設備。隨著影響力的擴大，2021年以來，喬建忠和兒子遠赴甘肅、青海、山東、江蘇、廣西、雲南等地，免費為當地部門、公益組織進行扶貧帶貨，為當地鄉村振興做出了應有的貢獻。

喬建忠發布的陝西美食做法短視頻。（取材自華商報）
喬建忠發布的陝西美食做法短視頻。（取材自華商報）

美食 手機 甘肅

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