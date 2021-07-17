豬肉帝國爆家醜 萬洲國際上演宮鬥、廢太子

雙匯創始人萬隆將一個虧損的肉聯廠發展成為如今銷售收入超200億美元的跨國巨頭，並進入世界500強。（取材自第一財經）

中國資本圈近日上演一場「宮鬥」戲。雙匯創始人萬隆長子萬洪建上月被免職 ，他日前在朋友圈發文稱，他6月3日在萬隆辦公室談到一個高管任職問題，他提出建議，但與父親意見相左被訓斥，他情緒激動，以拳頭砸向靠牆的房門，用頭撞擊玻璃牆櫃。萬洪建被保鑣等人摁倒在地，滿頭血跡，萬隆要求拍照取證。

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第一財經報導，上月17日，萬洲國際公告，宣布免去萬洪建執行董事、副主席兼副總裁職務。公告稱，「由於萬洪建近期對本公司的財物作出不當的攻擊行為，使本公司認為他無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。」

萬洲國際前身為萬隆創立的雙匯，2013年，雙匯收購美國 史密斯菲爾德後在香港上市，成為今天的萬洲國際。 萬隆手握萬洲國際和雙匯發展兩大上市公司。（取材自新京報）

據報導，52歲的萬洪建是萬洲國際主席兼行政總裁萬隆長子，先後擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠熟食車間工人、羅特克斯副總經理等職，負責國際貿易業務，萬洲國際國際貿易部總監。

另據證券之星報導，此次免職公告的發布，相當於81歲萬隆對長子萬洪建給予從人品到能力的全方面否定。

萬隆將一個虧損的肉聯廠發展成為如今銷售收入超200億美元的跨國巨頭，並進入世界500強。萬隆也因此被稱為「殺豬大王」、「世界第一屠夫」，手握萬洲國際和雙匯發展兩大上市公司。

而萬隆的長子萬洪建，一度被看作「豬肉帝國」的接班人。2018年，萬洪建被推舉為萬洲國際執行董事，進入核心決策層。但成為「太子」不到三年又被踢出集團核心層。2021年6月1日的萬洲國際股東大會上，萬洪建再次當選為執行董事，贊成票比例高達91.1%，高於其父萬隆的75.2%。

有業內觀察人士認為，萬隆生性多疑，對長子萬洪建的不滿可能由來已久。

據了解，在萬洪建被委以重任的同時，萬隆次子萬宏偉也被提名 為雙匯發展董事會非獨立董事候選人。萬宏偉1973年出生，曾任雙匯集團董事長秘書等職。

根據財報，雙匯及萬洲國際上半年營收 淨利雙增，坐穩全球肉食霸主的寶座。在2021福布斯全球富豪榜上，萬隆以19億美元上榜，並成為漯河首富。