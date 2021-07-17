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豬肉帝國爆家醜 萬洲國際上演宮鬥、廢太子

中國新聞組／北京17日電
雙匯創始人萬隆將一個虧損的肉聯廠發展成為如今銷售收入超200億美元的跨國巨頭，並進入世界500強。（取材自第一財經）
雙匯創始人萬隆將一個虧損的肉聯廠發展成為如今銷售收入超200億美元的跨國巨頭，並進入世界500強。（取材自第一財經）

中國資本圈近日上演一場「宮鬥」戲。雙匯創始人萬隆長子萬洪建上月被免職 ，他日前在朋友圈發文稱，他6月3日在萬隆辦公室談到一個高管任職問題，他提出建議，但與父親意見相左被訓斥，他情緒激動，以拳頭砸向靠牆的房門，用頭撞擊玻璃牆櫃。萬洪建被保鑣等人摁倒在地，滿頭血跡，萬隆要求拍照取證。

來源：YouTube

第一財經報導，上月17日，萬洲國際公告，宣布免去萬洪建執行董事、副主席兼副總裁職務。公告稱，「由於萬洪建近期對本公司的財物作出不當的攻擊行為，使本公司認為他無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。」

萬洲國際前身為萬隆創立的雙匯，2013年，雙匯收購美國史密斯菲爾德後在香港上市，成為今天的萬洲國際。

萬隆手握萬洲國際和雙匯發展兩大上市公司。（取材自新京報）
萬隆手握萬洲國際和雙匯發展兩大上市公司。（取材自新京報）

據報導，52歲的萬洪建是萬洲國際主席兼行政總裁萬隆長子，先後擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠熟食車間工人、羅特克斯副總經理等職，負責國際貿易業務，萬洲國際國際貿易部總監。

另據證券之星報導，此次免職公告的發布，相當於81歲萬隆對長子萬洪建給予從人品到能力的全方面否定。

萬隆將一個虧損的肉聯廠發展成為如今銷售收入超200億美元的跨國巨頭，並進入世界500強。萬隆也因此被稱為「殺豬大王」、「世界第一屠夫」，手握萬洲國際和雙匯發展兩大上市公司。

而萬隆的長子萬洪建，一度被看作「豬肉帝國」的接班人。2018年，萬洪建被推舉為萬洲國際執行董事，進入核心決策層。但成為「太子」不到三年又被踢出集團核心層。2021年6月1日的萬洲國際股東大會上，萬洪建再次當選為執行董事，贊成票比例高達91.1%，高於其父萬隆的75.2%。

有業內觀察人士認為，萬隆生性多疑，對長子萬洪建的不滿可能由來已久。

據了解，在萬洪建被委以重任的同時，萬隆次子萬宏偉也被提名為雙匯發展董事會非獨立董事候選人。萬宏偉1973年出生，曾任雙匯集團董事長秘書等職。

根據財報，雙匯及萬洲國際上半年營收淨利雙增，坐穩全球肉食霸主的寶座。在2021福布斯全球富豪榜上，萬隆以19億美元上榜，並成為漯河首富。

圖為2017年，萬洲國際副總裁萬洪建（前排右1）在紐約與美國最大的豬肉製品公司史...
圖為2017年，萬洲國際副總裁萬洪建（前排右1）在紐約與美國最大的豬肉製品公司史密斯菲爾德食品公司簽定三方戰略合作。前左1是京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東。（取材自新京報）

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