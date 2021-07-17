禁上學、領工資…強制打疫苗「土政策」 挨批後撤回

中國一所大學的學生們正在接種新冠疫苗。(中新社)

中國接種疫苗 超14億劑次，排名世界第1，但在高覆蓋率的背後，地方傳出沒打疫苗，不能上學、出行、就醫、發工資的「土政策」引發爭議，連俠客島微信公眾號也發文：強制打疫苗，不應該！據查，「一刀切」式催打政策多半由當地疫情 防控指揮部發出，在輿論壓力下紛撤回。

新京報報導，廣西、安徽、江西、浙江、福建等省多個區縣近日發布通知，將疫苗接種與市民的入學、就醫、出行等相關聯。

廣西桂平市、安徽黃山屯溪區發布公告，稱各個階段（幼兒園，小學，初中，高中）的學生戶口本上家庭成員符合接種條件的，要在開學前就近完成接種。原則上未完成接種的，暫緩入學。

河南省南陽市唐河縣疫情防控指揮部更是提出，全縣所有公職人員都要限期接種疫苗，不能提供接種禁忌證明又不接種者，「一律停發工資、停止上班」。

針對近期多地出現了與接種疫苗「綁定」的限制措施，尤其是牽涉到學生入學問題，教育專家熊丙奇認為，地方政府部門製訂防疫規定，必須首先符合法律。未接種疫苗就不能辦理入學手續，有變相強制的意味，應予以糾正。

一位縣級市的教育部 門義務教育股的負責人透露，疫苗接種與學生入學政策是由當地疫情防控指揮部直接印發到各單位。「與入學掛鉤」是否有違義務教育法精神？他無奈的說，上級單位下發的指示只能執行。

報導指出，國家衛健委4月即指出，一些地方疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至「一刀切」的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。

這些引發催打疫苗爭議的「土政策」或因輿論壓力，部分地方政府隨即刪除或做了調整。

廣西桂平市教育部門回應，之前的通知已作廢不會執行，但還是提醒「疫苗能接還是接一下」。接種疫苗與工資掛鉤的河南省南陽市唐河縣也改口；此前出台二碼聯查的浙江省麗水市則回應，沒打疫苗仍可以乘坐高鐵。