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汶川再傳4.8地震 學者：2008年餘震 幾十年後發生都可能

中國新聞組／北京15日電
汶川再傳4.8地震，水磨鎮有民眾從家裡來到廣場避險。（視頻截圖）
汶川再傳4.8地震，水磨鎮有民眾從家裡來到廣場避險。（視頻截圖）

四川阿壩州汶川縣7月14日23時36分發生芮氏規模4.8地震，震源深度15千米，震央距離成都市76公里，目前尚未有災情傳出。都江堰震感強烈，成都市區、德陽、樂山等地震感明顯。對於這次地震，成都理工大學教授王運生明確表示，這地震就是2008年5月12日汶川特大地震的餘震。

據四川報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，當地一位民眾表示，地震發生時他正好在喝稀飯，因搖晃劇烈，他「手一抖，哦豁，稀飯碗都打爛了」。

地震發生時，據有一些居民仍在淡定吃燒烤。（取材自四川日報）
地震發生時，據有一些居民仍在淡定吃燒烤。（取材自四川日報）

王運生說，地震的餘震並沒有「有效期」的說法，地震發生幾十年以後發生餘震都有可能。13年前，「5·12汶川特大地震」的震央在其北東側，據觀測，有向南西擴展趨勢。

「汶川地震與蘆山地震震中間存在空區，這次地震剛好在空區內，空區長度有100多公里。」王運生提醒，需注意餘震進一步向南發展，需加強預警。

部分民宅的壁磚，被地震震落。（取材自四川日報）
部分民宅的壁磚，被地震震落。（取材自四川日報）

據報導，汶川水磨鎮一名現場人員表示，水磨鎮在打雷下雨，受地震影響，有一些居民從家裡來到水磨鎮的廣場避險。但也有一些居民仍在淡定吃燒烤，絲毫不受影響。

2008年汶川發生8.0級特大地震，當時連台灣都有明顯震感。此次地震造成超過6.9萬人不幸罹難、1萬7,923人失蹤，受災總人口高達4,625.6萬人，是1949年中共建政後，破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震 。

地震 台灣 中共

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