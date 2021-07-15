我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兒童抵稅15日起發放 IRS籲民眾提防詐騙

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

網紅梅楨當大學老師 北大學歷惹議…學生：教拍vlog？

中國新聞組／北京15日電
梅楨近日因出現在上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，而捲入輿論風波。（取材自微博）
梅楨近日因出現在上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，而捲入輿論風波。（取材自微博）

上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，出現了一位網紅的名字，引來軒然大波。這位坐擁逾195萬粉絲的網紅名叫梅楨，曾因參與職場綜藝節目「令人心動的offer」而走紅。雖然擁有北京大學的學歷，卻被人認為「灌水」，沒有資格在大學教書。之後，梅楨也表示放棄上述工作機會，「願能還身邊人安寧生活」。

香港01報導，梅楨經常在社交平台發布短片，內容多以日常、美妝為主，粉絲多達上百萬。雖然梅楨學士就讀於澳洲邦德大學（Bond University），碩士及博士就讀於北大經濟法學，但網民還是認為梅楨能力不夠強，學術能力和科研能力難以服眾。

有網友指出，梅楨是澳洲人，通過「留學生通道」進入北大，檢索梅楨在北大期間的論文時，發現她的總發文量只有兩篇期刊文獻，一篇發表於「國際稅收」，另一篇發表於「稅務與經濟」，都不是傳統的法學核心期刊，而除這兩篇外，知網上並沒有她的碩士畢業論文和博士畢業論文。另一方面，也有不少人在意她的「網紅」身分，甚至有華政學生表示不願意她來任教，認為其拉低了華政的層次，「來華政教拍vlog嗎？」

梅楨表示，自己畢業前夕應聘了多所知名法學院校，之所以選擇華東政法大學，是因這一博士後研究崗位的定位和發展前景更適合自己，而華政對博士後遴選工作規定了嚴格的標準和程序，她是通過書面求職材料的審核並完整參加了所有的面試流程，最終總成績認定合格後才獲准予從事博士後研究工作的機會。

她續指，自己非常珍惜華東政法大學給予的寶貴工作機會，滿懷期待地準備入職，卻在擬聘人員公示階段出現了關於她的諸多不實信息被大量擴散，影響甚廣，身邊人也受到了不同程度的牽連甚至傷害。她稱沒有預料到、亦無法接受這種情況，因此經過慎重考慮，她決定放棄這一工作機會。最後她再次感謝大家一直的支持和陪伴，表示自己將繼續努力。

不過該帖文發出後，網友反應兩極，有人認為工作機會是梅楨自己爭取來的，不應因為別人的言論放棄。不過也有人指網友只是合理地質疑，梅楨應該公布經得起推敲的學術成果，而不是來賣慘。

澳洲 北京 香港

上一則

汶川再傳4.8地震 學者：2008年餘震 幾十年後發生都可能

下一則

林鄭指港人「趕陸客」 希望改善中國人對港負面印象

延伸閱讀

全美華商總會向30名績優大中學生頒發獎學金

全美華商總會向30名績優大中學生頒發獎學金
杭州美女網紅抽脂感染去世 生前皮膚「潰爛浮腫」

杭州美女網紅抽脂感染去世 生前皮膚「潰爛浮腫」
「像裸體」比基尼網紅登機被擋

「像裸體」比基尼網紅登機被擋
打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅