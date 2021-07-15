網紅梅楨當大學老師 北大學歷惹議…學生：教拍vlog？

梅楨近日因出現在上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，而捲入輿論風波。（取材自微博）

上海華東政法大學擬聘人員公示名單上，出現了一位網紅的名字，引來軒然大波。這位坐擁逾195萬粉絲的網紅名叫梅楨，曾因參與職場綜藝節目「令人心動的offer」而走紅。雖然擁有北京 大學的學歷，卻被人認為「灌水」，沒有資格在大學教書。之後，梅楨也表示放棄上述工作機會，「願能還身邊人安寧生活」。

香港 01報導，梅楨經常在社交平台發布短片，內容多以日常、美妝為主，粉絲多達上百萬。雖然梅楨學士就讀於澳洲 邦德大學（Bond University），碩士及博士就讀於北大經濟法學，但網民還是認為梅楨能力不夠強，學術能力和科研能力難以服眾。

有網友指出，梅楨是澳洲人，通過「留學生通道」進入北大，檢索梅楨在北大期間的論文時，發現她的總發文量只有兩篇期刊文獻，一篇發表於「國際稅收」，另一篇發表於「稅務與經濟」，都不是傳統的法學核心期刊，而除這兩篇外，知網上並沒有她的碩士畢業論文和博士畢業論文。另一方面，也有不少人在意她的「網紅」身分，甚至有華政學生表示不願意她來任教，認為其拉低了華政的層次，「來華政教拍vlog嗎？」

梅楨表示，自己畢業前夕應聘了多所知名法學院校，之所以選擇華東政法大學，是因這一博士後研究崗位的定位和發展前景更適合自己，而華政對博士後遴選工作規定了嚴格的標準和程序，她是通過書面求職材料的審核並完整參加了所有的面試流程，最終總成績認定合格後才獲准予從事博士後研究工作的機會。

她續指，自己非常珍惜華東政法大學給予的寶貴工作機會，滿懷期待地準備入職，卻在擬聘人員公示階段出現了關於她的諸多不實信息被大量擴散，影響甚廣，身邊人也受到了不同程度的牽連甚至傷害。她稱沒有預料到、亦無法接受這種情況，因此經過慎重考慮，她決定放棄這一工作機會。最後她再次感謝大家一直的支持和陪伴，表示自己將繼續努力。

不過該帖文發出後，網友反應兩極，有人認為工作機會是梅楨自己爭取來的，不應因為別人的言論放棄。不過也有人指網友只是合理地質疑，梅楨應該公布經得起推敲的學術成果，而不是來賣慘。