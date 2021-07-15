中自願接種？ 沒打疫苗恐寸步難行 挨批封建

中國積極推動新冠疫苗接種工作，圖為廣州日前為當地外籍人士接種疫苗。（新華社）

儘管中國官方一再強調，新冠疫苗 接種遵循「知情、同意、自願」的基本原則，但部分地區近日卻接連發布通知，規定未接種疫苗都不得進入超市、醫院、學校、車站、圖書館等公共場所，未持家長疫苗接種憑證報到的學生也不得入學，形同強迫所有人都必須接種疫苗。有專家認為，做法或屬於行政越位，涉嫌違法，有外媒則批如同回到封建時期。

陜西韓城要求，15日起，對出入商場超市、賓館酒店、餐飲門店、火車站及公共交通工具、醫療機構等各類重點公共場所的人員查驗疫情 防控碼，沒有接種過新冠疫苗的人群，原則上不能進入。

四川省宜賓市高縣也發布通告，要求年滿18周歲以上且無疫苗禁忌症的人員均須接種新冠疫苗。27日起，原則上不允許未接種人員進入醫療機構住院部、學校、景區景點等重點場所；農貿市場、集市攤主、各類個體經營戶及其從業人員未接種疫苗不允許出攤和開業。

包括江西崇仁縣、井岡山、浙江寧海縣、青田縣、麗水市、龍泉市、雲和縣等多個地方，近日也已發布類似通報。

未打疫苗者的子女入學也受到限制。澎湃新聞報導，江西、河南、陝西、廣西等多地近日發布通知，要求學生秋季開學報到時，持家長或共同居住家庭成員的疫苗接種憑證以備查驗。廣西貴港市、北流市、桂平市要求學生戶口本上家庭成員符合接種條件的在開學前就近完成接種，原則上未完成接種的，暫緩入學；安徽省黃山市屯溪區即日起展開12到17歲者接種，該年齡段學生須提供疫苗接種證明或禁忌症證明方可辦理入學手續。

地方政府自行發布的這些新防疫措施，遭質疑疫苗接種政策正在從自願走向強制，接種疫苗也被一刀切。澎湃新聞社論指出，限制未接種人員出行規定，已經與「自願原則」有所牴觸。而且早有疾控專家表示，並不是所有人都適合接種新冠疫苗，對「應接」但「未接」或仍在觀望的，也應該理解、尊重。

針對各地關於未接種疫苗者的限制規定，不少網民認為「心是好的，但是缺乏周全考慮」。報導並引述北京 一免疫學專家表示，依據傳染病防治法，這種限制未接種疫苗人群行動自由的規定，應由省級以上人民政府負責組織實施。現在部分地區的做法或涉嫌行政越位，涉嫌違法。

該免疫學專家表示，目前該做的，還是集中精力做好防控管理和宣傳教育工作，並研發更有效的疫苗，特別是鼻噴疫苗等誘導黏膜免疫的新疫苗。

但另一位疫苗專家則認為，疫情吃緊，他贊同對未接種疫苗者採用適當的限制措施，這是合理的。