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接種清零 中國多地規定公僕不打停發工資

中國新聞組／北京15日電

中國如果不接種新冠疫苗，不僅出行、入學難，連飯碗都可能給砸了。多地近日發布「接種清零」通知，要求黨政機關、企事業單位幹部職工等現任、離退休公職人員及三代以內親屬在限期內完成接種疫苗，否則停發工資、停止上班。這項規定引發網民論戰，有人支持，也有人嘲諷「這是祖國母親強制的愛，趕快去打吧」。

中國打造新冠群體免疫屏障，多地近日紛紛祭出「非常手段」拚新冠疫苗接種率。澎湃新聞報導，河南南陽市唐河縣除要求「進出公共場所一律出示疫苗接種證明或接種禁忌證明」，並發通知要求全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員（含離退休人員、臨時工、政府購崗），不能提供接種禁忌證明又不接種者，一律停發工資、停止上班，並確保「一個不漏」。

唐河縣計畫在9月底前要完成18歲以上目標人群80%的疫苗接種任務。當地同時要求，進出公共場所一律出示疫苗接種證明或接種禁忌證明，凡不能提供有效證明者由所在單位組織進行疫苗接種。這項規定並建立問責制度，凡落實不到位等，追究主要領導責任。

江西瑞金市12日發布公告，對符合條件、未接種新冠疫苗的在職在崗人員（包括三代以內親屬）、離退休幹部職工，由主管部門或所在單位、企業責令限期完成接種。在內蒙古、陝西、江西多地通知中，要求全縣黨政機關、企事業單位幹部職工和中共黨員發揮示範引領作用，帶頭接種新冠疫苗，離退休人員也須限期接種疫苗。

對於接種疫苗與工資掛鉤，網民看法不一，少數支持，不少人也調侃「接種疫苗這好事也能辦成這樣？」有網民說，這種執行規定是「中國式自願，從不強制，但必須一定要聽話」，「有點倒退十年的味道」，「沒看到新聞報導哪個領導帶頭打疫苗的」，「這樣上面說不強制，地方又變相強制，還不如直接中央發文強制打得了」。

疫苗 退休 中國

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