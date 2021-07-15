中50%人口已接種 廣西將覆蓋12─17歲

據中國 國家衛健委14日消息，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種1億40201.9萬劑次新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗 ，約50%人口已接種。

廣西和湖北荊州有關部門宣布，將開始為12歲至17歲的青少年接種疫苗。

廣西日報報導，廣西壯族自治區下半年將開始對12至17歲人群開展新冠疫苗接種。廣西將分三步開展12至17歲人群的新冠疫苗接種工作：7月，啟動並完成15至17歲人群第一劑接種任務。8月，啟動並完成12至14歲人群第一劑接種，同時完成15至17歲人群第二劑接種任務。10月底前，完成12至17歲人群的全程接種。

報導稱，12至17歲人群屬未成年人，主要是小學、初中、普通高中、中職學校、技工學校等在校學生，該年齡段人群接種新冠疫苗時，將要求學生家長或監護人現場全程陪同，且充分閱讀並現場簽訂知情同意書後接種。

湖北省荊州市疾病預防控制中心13日也宣布，8月1日起，荊州將重點開展12-17歲人群和60歲以上人群新冠疫苗免費接種工作，並請18至59歲市民盡快在7月31日前完成疫苗接種。

北京日報指出，在6月11日中國國務院 疫情防控記者會上，國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼曾表示，有關部門已批准3至17歲人群，可開展新冠病毒滅活疫苗的緊急使用。