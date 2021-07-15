莫言揭露黑暗面被批媚外 遭踢出百年革命紅作家榜

莫言被批「媚外」。（中新社資料照片）

中國 作協、光明日報、文藝報等權威機構和央媒，近日將作家莫言，踢出中國百年名作家之列。莫言是中國境內唯一諾貝爾 文學獎得主，被批「媚外」，有中國網友表示：「莫言得獎，中了海外對中國不懷好意之人的下懷。」

光明日報6月22日發表中國作協黨組成員秘書處書記吳義勤「中國文學的紅色基因」。文中列出中國百年來上百具有紅色基因的作家和作品，新中國建立後作家的作品也有數十部，而莫言和他的魔幻大作卻不見蹤影。文章稱，新中國成立後，「紅旗譜」、「紅岩」、「紅日」、「創業史」、「青春之歌」、「山鄉巨變」、「保衛延安」、「林海雪原」等紅色經典是全中國人最愛讀的作品。

文藝報總編梁鴻鷹「讓人們重回百年文學現場一一寫在『紅色經典初版影印文庫』出版之際」，文章也列出的大量紅色作家和作品，莫言也榜上無名。央媒幾乎同時發表重磅文章，強調文藝創作要為人民服務，為社會主義服務。凡是損害人民利益，抹黑新中國，詆毀社會主義的作品都缺少紅色基因，都違背主流民意，必然被人民大眾所唾棄，最終被掃進歷史的垃圾堆。

有媒體報導指出，莫言的作品被批沒有一部是歌頌社會主義新生活的，幾乎都在揭露所謂的「黑暗面」。在他的作品裡，幹部都是粗俗不堪的，老百姓都是愚昧無知的。他之所以能夠獲得諾文獎完全是因為他徹底地否定了1949年之後30年的歷史，抹黑了共產黨所取得的重大成就。

莫言曾經寫道 :「只有正視人類之惡，只有認識到自我之醜，只有描寫了人類不可克服的弱點和病態人格導致的悲慘命運」，才能真正產生「大悲憫」（莫言「生死疲勞」）。他在一次採訪中表示：文學藝術絕不是唱讚歌的工具。

有網友表示：「莫言得獎中了海外對中國不懷好意人的下懷，紛紛對他的作品進行出版，他的名聲也越來越大，直到成為中國唯一獲諾貝爾文學獎的作家。」