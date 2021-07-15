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中派431人東奧代表團 境外參賽規模最大

記者林則宏／綜合報導
中國參加本屆東京奧運會的代表團，14日下午正式亮相。（取材自澎湃新聞）
中國參加本屆東京奧運會的代表團，14日下午正式亮相。（取材自澎湃新聞）

據上海澎湃新聞報導，中國奧運代表團14日下午正式亮相。本屆東京奧運會中國體育代表團總人數為777人，其中運動員431人（女運動員298人、男運動員133人），教練員、領隊、科醫人員等運動隊工作人員307人，團部工作人員39人。

報導稱，中國奧運代表團的教練員包括來自美國、德國、英國、法國等19個國家的30名外籍教練，涉及田徑、賽艇、水球、橄欖球等17個項目。

澎湃新聞指出，東京奧運會是中國體育代表團境外參賽規模最大的一屆奧運會。目前，代表團成員疫苗接種率達99.61%。

中國參加東京奧運會的431名運動員來自全國28個省區市，其中包括滿族、蒙古族、回族等9個少數民族的33名運動員。

運動員平均年齡25.4歲，年齡最小的是跳水隊的全紅嬋，現年僅14歲；年齡最長的是馬術隊的李振強，今年已經52歲。

431名運動員中，參加過奧運會的有138人，占運動員總數的32.02%，其中131人參加過2016年里約奧運會。

首次參加奧運會的有293人，占運動員總數的67.98%。參加過亞運會的有291人，占運動員總數的67.52%，沒有參加過亞運會的有140人，占運動員總數的32.48%。

運動員中有11個項目的24人為奧運會冠軍， 其中19人為里約奧運會冠軍，包括曹緣、趙帥、石智勇、朱婷、鍾天使、馬龍、諶龍等。

中國本次出戰東京奧運會的運動員中，女子田徑運動員鞏立姣、女子跆拳道運動員吳靜鈺、男子射擊運動員龐偉、男子蹦床運動員董棟等將成為奧運「四朝元老」，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。

東京奧運 中國 美國

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