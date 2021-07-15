紫光破產重整 阿里、國企考慮收購股權救援

紫光集團近日因無力清償到期債券，遭債權人向法院申請破產重整。為了拯救紫光，傳出阿里巴巴與多家國企有意出手收購旗下紫光股份的部分股權，。（取材自界面新聞）

中國 半導體企業紫光集團近日因無力清償到期債券 ，遭債權人向法院申請破產重整。為了拯救紫光，傳出阿里巴巴與多家國企有意出手收購旗下紫光股份的部分股權，金額達77億美元。

中央社引述路透報導，紫光集團目前背負的債務約310億美元，由於紫光集團無法清償到期債券，9日遭債權人之一徽商銀行，向法院申請破產重整。而接下來會有更多的債券將到期，因此正在尋求出售所持的紫光股份，共46.45%的股權。

知情人士透露，阿里巴巴和多家中國國有企業可能「出手相救」，正在考慮收購紫光股份部分股權。目前紫光所持紫光股份的價值約落在62億到77億美元之間。

潛在收購企業包含無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司，以及有政府背景的半導體投資 基金建廣資產（JAC Capital）。此外，阿里巴巴可能也會與地方國企聯手。

若這項交易成功達成，將是中國監管機構開始打壓科技產業以來，阿里巴巴完成的第一筆交易。

報導引述一份紫光集團的書面回應指出，為減輕債務風險，「該公司（紫光）已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者」、「如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。」

紫光集團是中國最大的半導體企業，主要經營的領域範圍包含晶片、雲端運算，旗下共有紫光國微、紫光股份等企業。紫光向來被視為中國半導體國家隊的領頭羊，董事長趙偉國過去曾誇下海口要買下台積電、合併聯發科。