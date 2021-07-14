人大、武大畢業生搶當捲菸工 流水線超30%是碩士

製菸絲是流水線工人日常工作的一部分。（取材自時代周報）

河南中菸工業有限責任公司（以下簡稱「河南中菸」）近日的公告引起網友熱議，原來是「大學生招聘擬錄用人員公示」裡，可見許多中國 人民大學、武漢大學、鄭州大學、河海大學等985、211名校畢業生，錄取流水線上工人職缺。

時代周報報導，據公示統計，2021年河南中煙擬錄用人員共149人。其中，專業管理崗位、技術研發崗位、市場營銷崗位共錄用14人，學歷均為碩士研究生，且近一半來自國外高校，如英國 格拉斯哥大 學、澳大利亞悉尼大學、英國諾丁漢大學、英國杜倫大學等。

據報導，剩餘的135人，均被河南中煙下轄7家捲菸廠的「一線生產操作崗位」擬錄用。這135人中碩士研究生學歷的有41人，約占30.37%。

網友好奇，捲菸廠流水線上的工人需要這麽高的學歷？河南中煙人力資源部相關負責人拒絕回應。漯河捲菸廠一位工作人員則表示，「現在所有的企業、崗位、工作內容都擺在那裡，名校的學生願意來，都是他們自己的選擇。」

某二線城市捲菸廠的一線生產操作工蒙小姐受訪時表示，自己是研究生畢業，但學歷在廠裡算不上拔尖，「我們這還有中國傳媒大學、華南理工大學、華東師範大學、華東科技大學畢業的學生，還有很多雙一流學校的研究生，都來當工人」。

本科畢業的林先生通過社招進入某三線城市的捲菸廠，他介紹，崗位不同，薪資水平也不同：「但新人稅前年薪也有15萬元，也會有每日包吃兩餐這樣的福利。」