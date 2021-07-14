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年薪14個月→16個月 京東喊「全員調薪」留人才

中國新聞組／北京14日電
京東13日宣布全員漲薪，集團將用兩年時間將員工平均年薪由14個月逐步漲至16個月。(取材自21世紀經濟報導)
京東13日宣布全員漲薪，集團將用兩年時間將員工平均年薪由14個月逐步漲至16個月。(取材自21世紀經濟報導)

京東集團宣布全員漲薪，將用兩年時間將員工平均年薪由14個月逐步漲至16個月，消息一出馬上衝上微博熱搜。業內認為，上述這些舉措都是為了留住人，且增加員工權益亦有助平台長久發展，一味壓榨勞動力則會涸澤而漁。

香港文匯報報導，據京東方面稱，計劃自2021年7月1日開始到2023年7月1日，用兩年時間，將員工平均年薪由14薪逐步漲至16薪，在2021年7月1日之前的基礎上直接漲薪兩個月。

消息宣布後，不少網友紛紛表示「東子（劉強東）我想做你兄弟」。在宣布漲薪之前，劉強東就曾在今年6月18日發表過一封題為《心存敬畏 永葆情懷》的致股東信，其中提到，「京東有20多萬一線員工，2020年京東物流集團對每位一線員工的年均支出近11萬元（人民幣，下同，約1.7萬美元），他們的收入足以支撐起一個家庭的生計，東北和西北省份的很多快遞員月收入也能過萬元。」

據報導，京東物流2020年為24萬一線員工支付了261億元的薪酬福利，平均每人月近萬元。與此同時，京東物流也是同行業中少有在為快遞小哥提供商業險的「六險一金」。

近期開始重視員工權益的互聯網企業並非京東一家。快手在6月24日宣布自7月份起取消大小周，緊接著字節跳動在7月9日宣布，將從8月1日起取消大小周。所謂大小周是一種加班形式，指的是一個星期上5天班，再輪到下一個星期則要上6天班，目前內地很多互聯網企業普遍採取此種方式要求員工加班。

香港 福利 微博

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