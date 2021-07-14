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華為再招「天才少年」 祭百萬年薪 任正非：養得起

記者林汪靜／北京14日電
武漢華中科技大學近日又有兩名畢業生入選華為的「天才少年」，其中一名畢業生廖明輝已獲得最高一檔年薪人民幣201萬元。（取材自極目新聞）
武漢華中科技大學近日又有兩名畢業生入選華為的「天才少年」，其中一名畢業生廖明輝已獲得最高一檔年薪人民幣201萬元。（取材自極目新聞）

武漢華中科技大學近日又有兩名畢業生入選華為的「天才少年」，今年入選的兩名畢業生分別來自電信學院和計算機學院，其中一人已拿到「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元（約31萬美元），另一人年薪也超過人民幣百萬。華為創辦人任正非強調，自己「養得起天才」。

據時代周報報導，入選的兩名畢業生分別為電信學院的廖明輝和計算機學院的武敏顏，廖明輝為應屆博士畢業生，已拿到「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元；武敏顏本科畢業，年薪也逾人民幣百萬元。三年內，華中科技大學已有6名畢業生入選華為「天才少年」，拿到令人羡慕的人民幣百萬年薪。

低調成為這屆華為「天才少年」的共同特點，兩人均婉拒媒體採訪要求。武敏顏的老師說：「外界關注太多，她壓力有點大。」同日，廖明輝及其博士生導師白翔，同樣未獲回應。

「天才少年」計畫由華為創辦人任正非發起，目的在吸引頂尖人才，「天才少年」的薪資按照年度薪資制度發放，共有三檔，最高年薪達人民幣201萬元。

去年以來，華為官網多次出現「天才少年」的徵才海報，開出行業平均收入5倍以上的薪酬，希望招到數位、電腦、物理、材料、晶片、智慧製造、化學等領域的人才。

任正非日前在研發應屆生招聘座談會上提出，無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵。「2021到2022年是我們的戰略攻關年，戰略重心要壓到前端，不僅保持正常的研發預算，還會額外增加數十億美元的攻關經費投入。從戰略格局來看，我們要有一股『新流』進來，讓我們血管流著青春澎湃的血。」

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