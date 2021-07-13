中國部分地區開始為12-17歲青少年接種新冠疫苗

圖為中國國藥集團所生產的新冠疫苗。中新社

中國 持續擴大新冠疫苗 接種人群的年齡範圍。廣西與湖北荊州13日均宣布，將為當地12-17歲人群開展新冠疫苗接種工作的安排。按規劃，廣西高中階段學生將可望在下學期開學前完成兩劑疫苗的接種。

根據中國國家衛生健康委員會最新統計，截至7月12日，中國新冠疫苗接種已逼近14億劑次，達到13億9,143.2萬劑次。

廣西日報指出，廣西壯族自治區下半年將開始對12-17歲人群開展新冠疫苗接種。根據報導，廣西將分三步開展12-17歲人群的新冠疫苗接種工作：

第一步：7月，啟動並完成15-17歲人群第一劑接種任務。

第二步：8月，啟動並完成12-14歲人群第一劑接種，同時完成15-17歲人群第二劑接種任務。

第三步：10月底前，完成12-17歲人群的全程接種。

報導稱，根據相關法律規定，12-17歲人群屬未成年人，主要是小學、初中、普通高中、中職學校、技工學校等在校學生，該年齡段人群接種新冠疫苗時，將要求學生家長或監護人現場全程陪同，且充分閱讀並現場簽訂知情同意書後，方可開展新冠疫苗接種工作。

湖北省荊州市疾病預防控制中心13日也宣布，8月1日起，荊州將重點開展12-17歲人群和60歲以上人群新冠疫苗免費接種工作，並請18-59歲市民盡快在7月31日前完成疫苗接種。

北京 日報指出，在6月11日中國國務院疫情防控記者會上，中國國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼曾表示，有關部門已批准3至17歲人群，可開展新冠病毒滅活疫苗的緊急使用。

崔鋼說，「我們會根據疫情的形勢、防控工作需要和相關人群的特點，組織專家研究制定針對3至17歲人群接種的具體政策。」

中國疾控中心研究員邵一鳴表示，國藥中生北京所和北京科興中維公司所研製的滅活疫苗，繼成人使用後繼續開展了3-17歲人群的擴大臨床試驗，已積累更多的數據。經專家審評論證，充分證明兩款疫苗在3-17歲人群使用是安全的。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）12日也宣布，國藥疫苗和科興疫苗正式進入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）疫苗庫，可自7月起向COVAX供應疫苗以用於發展中國家的新冠疫情防控。