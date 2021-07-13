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「貴州高速路好高 」江蘇司機「恐高症」腳軟 報警求助

中國新聞組／北京13日電
江蘇一名司機第一次走貴州高速嚇得報警：幫幫我，我腿軟。(取材自法治周末報)
江蘇一名司機第一次走貴州高速嚇得報警：幫幫我，我腿軟。(取材自法治周末報)

貴州省位於西南雲貴高原，以石灰岩喀斯特地形聞名於世，當地多山路，也是世界上擁有最多山地高橋的地區。最近，一則「貴州高速有多高」的話題登上微博熱搜，一名來自江蘇的貨車司機駕車來到遵義，在前往高速路時恐高症發作報警救助。事件引發熱議，網友驚嘆，貴州高速公路真的好高。

梨視頻報導，日前一名毛姓司機在駕駛貨車準備前往貴州時，卻發現眼前的高速公路和路面落差極大，頓時感到一陣頭暈目眩、手腳發軟，恐高症發作的司機只好靠邊停車，隨後立即報警求救道，「我還沒到橋上，我都嚇得不敢開了！」

交警接獲報案後，雖感到十分驚訝，但還是將毛姓司機護送至收費站，並聯繫了另外的駕駛員將停在路邊的貨車代駕至重慶。

來源：YouTube

新聞曝光後引起網友討論，也有人表示非常有同感：「江蘇作為全國海拔最低的省份，有的人沒有出過遠門的可能連山都沒見過」、「大車視野又高，小車沒那麼感覺，能理解恐高的」、「理解，深表同情！」

有人大嘆貴州的高速公路真的很高，不少人分享照片及影片展示當地驚人的高速公路路線。不少高速公路均是依山而建，由高聳的水泥柱架起，順著險峻的高山四通八達，當中也有超大「U型迴轉道」設計，使不小心開錯道的司機可以「輕鬆回頭」，不少人大讚是山區絕佳設計。

建在山嶺間的貴州高速公路真的好高。不少高速公路均是依山而建，由高聳的水泥柱架起，...
建在山嶺間的貴州高速公路真的好高。不少高速公路均是依山而建，由高聳的水泥柱架起，順著險峻的高山四通八達，當中也有超大「U型迴轉道」設計。（視頻截圖）

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