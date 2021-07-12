郎朗夫婦代言不同品牌奶粉 網友：孩子喝哪家？

郎朗和妻子吉娜代言不同品牌奶粉的廣告出現在同一電梯內，讓網民不禁問，這到底該聽誰的？（取材自北京青年報）

世界著名鋼琴演奏家朗朗與妻子吉娜今年初喜獲愛子，兩人也各自為奶粉廠商代言。不過，日前有網友發現，在電梯裡同時出現夫妻二人代言不同奶粉的廣告，網友不禁好奇：「爸爸和媽媽都代言了奶粉，那孩子到底該喝誰代言的？」

北京 青年報報導，去年10月，郎朗和吉娜才在微博 宣布懷孕的消息，而孩子今年1月28日剛剛降生，至今還未滿6個月。而郎朗是海普諾凱1897奶粉的代言人，吉娜則是貝拉米奶粉的形象大使。郎朗代言奶粉的時間先於吉娜，並且當時郎朗夫婦並沒有宣布懷孕消息。

針對代言人伴侶代言其他品牌奶粉的問題，貝拉米方面稱，從法律上講，吉娜和郎朗是獨立的自然法人，沒辦法做連帶約束，海普諾凱方面也表示，僅針對代言人本人有排他性條款。

食品產業分析師 朱丹蓬表示，這一做法對品牌口碑產生的影響不大，甚至這種「撞車」帶來的話題有可能因為營銷帶來一波熱度。因此品牌並不排斥夫妻雙方分別代言的情況。

類似情況田亮和葉一茜夫婦也有過，不過朗朗夫婦引發了更大討論。有網友分析，朗朗夫婦婚後頻繁地出現在綜藝節目中曬恩愛，引來大量爭議，且話題離不開吉娜的好身材，這也使得很多人對此表示反感，導致吉娜懷孕後身材上熱搜。

對於夫婦各代言一個品牌奶粉，有網友調侃，「那孩子就只能兩種混著喝」，還有網友稱，「夫妻倆都說選自己推薦的，很難讓消費者相信他們說的話」。