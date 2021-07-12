身家470億 板藍根大王徐鏡人傳心梗離世

揚子江藥業董事長徐鏡人傳出突發心梗於伊犁離世。（取材自揚子江藥業）

多名知情人士透露，揚子江藥業董事長徐鏡人11日在新疆 伊犁開會期間突發心梗離世，享壽77歲。對此，揚子江藥業陳娟一度向中新網表示，是發生點意外，新疆有資源，調了些專家，還在搶救當中。但據證券時報、健康時報向揚子江藥業查證指出，徐鏡人過世消息屬實。

健康時報報導，2020年10月20日，徐鏡人以470億元人民幣（下同，約72.9億美元）位列「2020年胡潤百富榜」第91位，這一年，揚子江藥業成立已有49個年頭。

1971年，26歲的徐鏡人準備幾千元創業資金，拉上幾個老鄉，開始創業之路。他租了一塊空地，蓋起六間平房當作生產車間，並且再添置幾隻大缸和簡陋的設備，醫藥加工廠就創建了。

一年後，這家醫藥加工廠投產，首批產品是百乃定及百爾定兩種針劑。徐鏡人也前往安陽製藥廠學習後苦心鑽研，研發出板藍根顆粒。

據報導，1985年，藥廠更名為揚子江製藥廠。揚子江藥業在上世紀80年代最常被人提起的是上海甲肝暴發期間生產大量板藍根。徐鏡人也因此被稱為「板藍根大王」。

半個世紀時間裡，揚子江藥業從那個只有六間平房的小工廠，發展為中國 醫藥行業首屈一指的龍頭企業，目前旗下擁有20多家子公司，員工1.6萬餘人，300多個品規藥品、58個國家在銷。

2020年發布的中國藥企營收 榜單數據顯示，揚子江營收已經超過千億。

另據澎湃新聞報導，徐鏡人還是全國人大代表，其不少提案圍繞中藥產業發展。

揚子江藥業並非上市公司，但2014年至2019年，揚子江連續6年位居中國醫藥工業企業百強榜首位，業內稱其為「隱形藥王」。

報導說，2021年上半年，揚子江藥業一度在輿論漩渦。4月15日，國家市場監管總局發布消息稱，根據「反壟斷法」規定，對揚子江藥業作出行政處罰決定，以其2018年銷售額254.67億元3%的罰款，計7.64億元。彼時，揚子江藥業在官網回應稱，尊重決定，服從監管，接受教訓，並已採取切實措施，嚴格按照要求進行全面深入整改。

即使已經到70歲，徐鏡人一直未宣布接班人，而是選擇繼續親力親為。不過，其子徐浩宇在揚子江藥業擔任副董事長職務。根據「英才」雜誌2012年的一個專訪報導，徐浩宇認為：「揚子江堅持做藥，不跨任何一個行業。」