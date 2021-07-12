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雨彈炸華北…城淹路斷 60萬人受災 河北民眾抱樹自救

中國新聞組／北京12日電

中國多地近日遭暴雨襲擊，山西忻州市五台山景區出現山洪暴發，導致1死3傷。四川因連日暴雨出現超警戒洪水，巴中、達州、南充、廣元等地近60萬人受災。河北則出現暴雨淹沒街道，有民眾抱樹自救，還有車輛被激流沖走。

 來源：YouTube

綜合報導，隨著副熱帶高壓北抬，11日起，強降雨帶將逐漸向華北、東北轉移，形成今年入汛以來的最強降雨，中央氣象台發布了暴雨橙色預警和強對流黃色預警，整個華北地區或都將浸泡在雨水中。國家防總已增派三個工作組分赴山西、河北、北京等地，協助開展強降雨防範應對工作；水利部也要求關各地防範超警戒洪水。

但暴雨來得太快，10日在山西五台山南岸溝村爆發土石流，不少車輛被困。有男遊客遭遇土石流，兒子無法脫險，焦急之餘見當地消防人員救出自己孩子時，當場失聲痛哭，下跪向消防人員致謝。

四川省巴中洪水猛烈，網上有視頻顯示至少有十艘船被洪水沖走。渠江幹流及支流通江、流江河等16條河流20站發生超警戒水位洪水。渠縣三匯鎮環城社區黨委副書記熊杰說，渠江三匯段的水位預計將超過2011年的「9.18」特大洪災。截至昨天上午10時，四川7個市有58.94萬人受災，平昌縣白衣古鎮約80％面積被淹沒。

北京大興國際機場，截至昨天下午4時因暴雨取消近500架次架航班；北京並下令中小學校今天暫停返校，暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動。

「大概是從11日下午2點多開始，辦公室外就下起了暴雨，不一會兒街道上就積水成河了。」河北邯鄲武安市街道也被暴雨帶來的洪水淹沒，市民王先生說，「我感覺這幾乎是這幾年下過最大的一場雨了」。暴雨導致武安街頭內澇嚴重，有行人被雨水沖走，有市民抱著街道大樹自救，也有車輛被激流沖走。

已進入旅遊旺季的河北淶水縣野三坡百里峽景區附近民宿負責人稱，暴雨讓民宿訂單量一夜降至谷底。

另江蘇省南京師範大學附屬揚子中學10日在演講廳舉行家長會時，屋頂突然大漏水，傾洩而下的大量雨水讓演講廳頓時變成「水濂洞」，場內人士紛紛走避。校方稱，應是降雨形成的落葉等雜物堵塞了演講廳的排水系統造成雨水倒灌。

暴雨 洪水 北京

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