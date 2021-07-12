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華北「七下八上」汛期未到 強降水提前到

中國新聞組／北京12日電
山西五台山10日晚間突降暴雨，山體滑坡造成交通阻塞。（中新社）
山西五台山10日晚間突降暴雨，山體滑坡造成交通阻塞。（中新社）

11日下午6時，中央氣象台發布今年首個暴雨橙色預警，警示京津冀將遭遇極端性暴雨和明顯強對流天氣。由於以往華北地區雨季主要降水時段通常出現在「七下八上（7月下旬至8月上旬）」，許多民眾認為這次提前到來的華北強降水很「不尋常」。不過專家說，本次強降水相對於華北雨季的平均開始時間確實偏早，但也並不少見。

人民日報報導，根據中央氣象台發布的預警，11日晚上8時起，北京、天津、河北大部、山西東北部、山東中北部等地有暴雨，其中，北京西部和北部、河北中部和東北部、山東西北部等部分地區有大暴雨，河北中部、北京西南部等局地有特大暴雨，並伴有雷電、短時強降水和大風天氣。同時也對多地發布了強對流天氣黃色預警，部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局地風力可達11級以上。

中央氣象台首席預報員張芳華分析華北地區這次極端性強降雨和強對流天氣成因時表示，主要是受到東移發展的低渦和強盛的低空急流共同影響，具備產生強降水天氣的充沛水氣和強烈的上升運動條件。另由於其東側的副熱帶高壓阻擋，導致降水系統移動緩慢，有利於降水持續，導致累計降水量增大。

「此外，本次天氣過程的大氣不穩定能量高，風場垂直切變較大，也有利於形成強對流天氣。本次天氣過程主要以短時強降水和雷暴大風為主。」張芳華說，特點是降水強度大，持續時間較長，並伴有大風天氣，對社會生產生活將產生較大的不利影響。

多年統計數據顯示，通常「七下八上」是華北地區主要降水時段，本次強降水卻提前出現在7月中旬的初期。張芳華表示，相較華北雨季的平均時段為7月18日到8月18日，本次強降水時間稍微偏早一些，但往年類似情形也並不少見。預計在本次降水過程後，華北雨季將正式開啟。

暴雨 北京

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