反壟斷大刀揮向互聯網 虎牙、鬥魚合併被禁 劍指騰訊

中國禁止網路遊戲直播平台虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合併，背後其實劍指騰訊。圖為2019年騰訊參加香港亞太雲端科技博覽會。（中新社）

中國 國家市場監督管理總局10日公告，經反壟斷審查決定，禁止網路遊戲直播平台虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合併。這是「反壟斷法」實施十餘年來互聯網領域第一起被禁止的投併案。

同時也是中國自2009年禁止可口可樂 收購匯源果汁，2014四年禁止馬士基、地中海航運和達飛設立網絡中心後的第三起禁止經營者集中案件；並且是繼今年4月對阿里巴巴集團「二選一」做出行政處罰後，對平台經濟領域又一重大典型的反壟斷案。

第一財經報導，虎牙、鬥魚被禁合併，背後其實劍指騰訊。反壟斷審查表明，本案牽涉除遊戲直播市場，還有相關網路遊戲運營服務市場。其中，騰訊在上游的網路遊戲運營服務市占超過40%，排名第一；虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場市占分別超過40%和30%，排名第一、第二，合計超過70%。

虎牙、鬥魚都在美國 上市，市值合計約53億美元，兩者若合併，騰訊將成最大贏家。

中國官方點名，騰訊已具對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。一旦虎牙與鬥魚合併，騰訊將掌控合併後的實體，進一步強化在遊戲直播市場的絕對支配地位。

這麼一來，騰訊有能力和動機在上下游市場實施「閉環管理」（指循環反饋）」和「雙向、縱向封鎖」，造成排除、限制競爭的影響力。

官方直指，虎牙與鬥魚合併後不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網路遊戲和遊戲直播市場持續發展。

媒體報導，官方正是藉平台經濟領域禁止經營者集中第一案，釋放重大信號，就是遏制私企壯大成資本大鱷，對市場收割、打劫。

中國反壟斷揮刀，今年4月對阿里巴巴集團「二選一」破天荒開罰人民幣182.28億元後，不到百日再對騰訊出手，阻斷資本大鱷的美夢。

市場分析，網路平台經過高速發展後，強化反壟斷已經成為全球性的趨勢，特別是反壟斷法素有「經濟憲法」的威懾，在阿里、騰訊接連中槍後，也向中國平台經濟發出最後警告，必須蛻變轉型為有序合法發展。

一盤好棋 被官方打亂

據了解，騰訊在2020年8月開始布局虎牙併購鬥魚，當時打的如意算盤是，兩家進行換股合併。之後，騰訊可持有51%的虎牙股份；同時，騰訊也是鬥魚的最大股東，持有鬥魚38%的股份以及投票權。不過，騰訊這個美夢10日被喊停。

在禁令公告之後，騰訊第一時間回應：將認真遵守審查決定，依法合規經營，並且強調積極配合監管要求，切實履行社會責任。

官方禁止虎牙、鬥魚合併，但一切並非重回原點，尤其鬥魚已在去年11月向美國證券交易委員會（SEC）遞交私有化退市申請，正在等待合併後批准退市，如今騎虎難下，恐陷入進退兩難。