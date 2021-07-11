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滴滴之後…平台海外上市 須網安審查

記者戴瑞芬／綜合報導
滴滴出行App日前遭下架。 （本報資料照片）
滴滴出行App日前遭下架。 （本報資料照片）

中國網路叫車「滴滴出行」日前被實施網路安全審查，並遭下架。中國國家互聯網信息辦公室10日發布《網絡安全審查辦法》修訂草案，要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴海外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

中國官方認定網路信息主權也是國家主權的延伸，網信辦這項舉措，意味官方正式劃下紅線，不讓關鍵信息主權旁落。前有「滴滴出行」，後有「運滿滿」、「貨車幫」等數據信息平台相繼被網信辦審查，並且在審查期間下令停止新用戶註冊。中國收緊網路國家安全審查，國家網信辦因此對去年6月上路，實施剛屆滿一年的《網絡安全審查辦法》提出首次修正。

北京商報報導，這次修法的重中之重就是：只要掌握超過100萬個用戶的運營公司，向境外上市就必須向網路安全辦公室審核網路安全審查。

由於數據信息平台不僅主動收集用戶身分信息，同時對全中國的貨運產業、道路交通信息以及車輛運營數據等都全面的收集統計。這些在中國產生的數據，企業只是使用權，一旦來美上市，美國恐將監管企業後台的所有用戶數據，因此引發質疑。

官方為此畫紅線，《網絡安全審查辦法》修訂草案在第六條明訂：掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。同時，也在第十條明訂：網絡安全審查重點評估採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險，主要考慮以下因素：

（一）產品和服務使用，對關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞的風險；（二）產品和服務供應中斷，對關鍵信息基礎設施業務連續性的危害；（三）產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應管道的可靠性，以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險。

以及要求產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；另外並須控管核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損及非法利用等。

中國 滴滴出行 美國

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