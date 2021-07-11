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傳中南海定性滴滴：陽奉陰違

中國新聞組／北京11日電

中國網約車巨頭滴滴因被指繞過監管部門來美上市，引發震盪。在滴滴全數25款應用程序被要求下架同時，有消息指，中國高層對滴滴的定性已達到「陽奉陰違」的地步，未來下場恐怕不妙。

對於「滴滴出行」母公司北京小桔科技有限公司旗下25款App遭公告下架，滴滴昨天凌晨原在微博發文表示誠懇接受並堅決服從，事後卻刪除相關微博。

香港南華早報援引消息人士的話稱，中國高層對滴滴的定性已達到「陽奉陰違」的地步。另外，中國網路流傳的一份「滴滴事件解讀」的文章亦用「陽奉陰違」來表明中南海方面對滴滴的態度。

據稱是「原中宣系統司局級領導」所做的文章披露，顯然滴滴沒有遵照北京方面的意思，擅自來美上市，這令高層領導人非常不滿，「已經用到了陽奉陰違的詞」，「表面答應，背後擺上一道，會把很多人包括發改委、交通部的領導拖下水」。

另外，國家市場監管總局日前對22起違法實施經營者集中案件作出行政處罰，涉及騰訊、阿里巴巴、美團、滴滴等處以50萬元人民幣罰款。國務院主辦的黨報《經濟日報》10日發表評論文章稱，這次處罰打破很多人對於壟斷行為的種種僥倖心理。文章強調，跟維護全國統一大市場和公平競爭比起來，再大的企業也必然受到法律約束，「以為大而不倒嗎？不存在。」

中國 北京 微博

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